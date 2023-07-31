"ФОПам" с 1 августа перепишут налоги: новые правила официально объяснили в ГНС

В Украине уже завтра, с 1 августа, отменят льготные налоги для "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) со ставкой 2%. При этом для малого бизнеса предусмотрен переход на предыдущую систему налогообложения или 5% ставку единого налога.

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Такие изменения прописаны в законе № 3219-ІХ (законопроект № 8401) который вступает в силу именно 1 августа. В связи с этим Государственная налоговая (ГНС) служба подготовила Информационное письмо об особенностях налогообложения налогоплательщиков.

В целом закон предусматривает не только изменение ставок. В нем прописаны такие правила:

отмена возможности для "ФОПов" І и ІІ группы не уплачивать единый налог (кроме тех, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации);

восстановление сроков предоставления контролирующими органами индивидуальных налоговых консультаций и рассмотрения жалоб налогоплательщиков по решению контролирующих органов, а также возобновление сроков предоставления налогоплательщиками ответов на запросы контролирующих органов;

отмена 2% ставки единого налога и мягкий переход на предыдущую систему налогообложения или 5% ставку;

продление моратория на проверки, за исключением уже разрешенных и дополнительно трех категорий плательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, предоставления финансовых, платежных услуг.

Закон также регулирует переход с 2% единого налога (ЕН). Варианты такие:

плательщик 2% единого налога будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без предоставления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

новообразованные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, предоставляется право перейти повторно до конца года на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. В случае подачи заявления до 1 сентября такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа.

Кроме того, вводится учет счетов и электронных кошельков. То есть с 1 августа банки, другие финансовые учреждения и небанковские поставщики платежных услуг, которые являются эмитентами электронных денег обязаны направлять в контролирующий орган уведомление об открытии/закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков.

Итак, после нововведений мелкий и средний бизнес должен будет увеличить налоговые отчисления, а контролирующие органы снова смогут ходить с проверками. Новшества позволят увеличить поступления в бюджет. Правда, о значительных суммах речь не идет.

Ранее глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил о потерях для бюджета в размере 7 млрд грн за 8 месяцев. То есть около 875 млн грн за месяц. И это при том, что годовой дефицит (покрывается за счет кредитов и грантов) составит 1,31 трлн грн (или 109,1 млрд грн в месяц).

При этом налоговые новшества вводят с опозданием в месяц, фактически нарушив меморандум с МВФ. В меморандуме о сотрудничестве с МВФ (без которого выполнить госбюджет было практически невозможно) украинские власти взяли на себя обязательство с 1 июля отменить льготный налог в 2% для "ФОПов" и возобновить проверки. Однако налоги изменятся только с 1 августа, а проверки вернут только частично.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы в августе должны заплатить налоги на недвижимость. Заплатить должны те украинцы, которые до 1 июля получили квитанцию с указанной суммой налога. По закону в 2023-м платить за недвижимость налог не нужно в том случае, если она находится на оккупированной территории или в зоне активных военных действий.

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