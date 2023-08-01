В Украине с 1 августа повысили часть налогов: кто заплатит в бюджет больше
В Украине с 1 августа отменили льготные налоги для "ФОПов" в 2%. При этом проверки вернули только для тех, кто занимается подакцизной продукцией, азартными играми, оказывает финансовые услуги.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Закон был принят во втором чтении и в целом еще 30 июня. За проголосовали 239 нардепов, а по фракциям голоса распределились таким образом:
- "Слуга народа" – 179;
- "Европейская солидарность – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 20
- "За майбутнє" – 4;
- "Голос" – 8;
- "Довіра" – 14
- "Відновлення України" – 8;
- внефракционные – 6.
Что изменится с 1 августа
С 1 августа 2023 г. отменяется 2%-й единый налог (ЕН). Но законопроект регулирует переход с 2%:
- плательщик 2%-го единого налога будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2%-го ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без предоставления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2%-го ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2%-го ЕН;
- новообразованные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2%-й ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;
- автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;
- плательщикам, которые в 2023 г. перешли с 2%-го ЕП на общую систему, предоставляется право перейти повторно в 2023 г. на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. В случае подачи заявления до 01.09.2023 г. такой плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 01.08.2023 г.
Что касается проверок:
Документальные плановые проверки могут быть включены исключительно относительно налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере:
- производства и/или реализации подакцизной продукции;
- организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);
- финансов и платежных услуг.
Также бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года. Итак, после нововведений мелкий и средний бизнес должен будет увеличить налоговые отчисления, а контролирующие органы снова смогут ходить с проверками. Против возвращения полного налогообложения выступает ряд бизнес-ассоциаций. Их главный аргумент: экономическая ситуация все еще критическая, потери бизнеса исчисляются в миллиардах долларов – и сейчас не время возвращаться к полному налогообложению.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысят налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, вернут проверки бизнеса.
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