Налог на электромобили хотят считать по-новому: украинцы предлагают платить за фактический пробег

В Украине предлагают заменить возможный фиксированный налог на электромобили до 4 тысяч гривен в месяц системой оплаты за фактический пробег, чтобы водители платили в зависимости от того, сколько реально пользуются авто. Однако, в парламенте пока только обсуждают различные модели нового сбора, ведь количество электрокаров в стране уже выросло с 20 тысяч до почти 300 тысяч.

Соответствующую петицию(№41/009813-26еп) уже зарегистрировали на официальном портале, а ее авторы настаивают, что система должна быть справедливой и учитывать реальное использование авто. По их мнению, владельцы, которые пользуются машиной редко, не должны платить столько же, сколько те, кто ежедневно преодолевает сотни километров.

Вопрос нового сбора для электромобилей возник из-за стремительного роста количества такого транспорта в Украине. Если еще несколько лет назад на дорогах было около 20 тысяч электрокаров, то сегодня их уже почти 300 тысяч.

Это создает новую финансовую проблему для государства. Владельцы бензиновых и дизельных авто фактически платят за пользование дорогами через акциз в стоимости топлива, средства из которого поступают в Дорожный фонд и используются на ремонт и строительство автодорог.

Зато владельцы электромобилей этого акциза не платят, хотя так же пользуются дорожной инфраструктурой. Именно поэтому в Верховной Раде начали обсуждать возможность отдельного налога для электрокаров, чтобы выровнять налоговую нагрузку между всеми водителями.

Среди вариантов, которые сейчас рассматриваются, – дифференцированная модель налогообложения, где сумма платежа будет зависеть от характеристик автомобиля. Одним из критериев может стать:

рыночная стоимость авто;

емкость аккумуляторной батареи;

потенциальный или нормативный пробег.

По предварительным оценкам, для электромобиля стоимостью около 30 тысяч долларов ежемесячный налог может составлять до 4 тысяч гривен. Именно эта цифра вызвала наибольшее возмущение среди части владельцев электрокаров.

В ответ на парламентские инициативы появилась петиция, зарегистрированная 8 мая 2026 года. Ее авторы отмечают, что электромобили для многих украинцев – это не роскошь, а способ экономии и вклад в более чистую окружающую среду. В тексте обращения указано, что фиксированный налог является несправедливым, ведь все водители пользуются автомобилями по-разному.

"Люди, которые ездят мало, будут платить столько же, как и те, кто проезжает десятки тысяч километров в год", – говорится в петиции. Вместо этого предлагается ввести модель оплаты в зависимости от пробега. Принцип прост, ведь кто больше пользуется дорогами – тот больше платит. По мнению авторов, такая система могла бы:

сделать налогообложение более справедливым;

стимулировать рациональное использование транспорта;

уменьшить нагрузку на дороги;

не сдерживать развитие экологического транспорта.

Несмотря на логичность идеи, реализация такой модели может оказаться технически непростой. Главная проблема – контроль фактического пробега. Для этого государству пришлось бы либо регулярно собирать данные с одометров, либо внедрять цифровые системы мониторинга.

Именно поэтому в парламенте пока склоняются к более простым решениям – например, установление фиксированных ставок для различных категорий электромобилей. Пока что петиция не собрала необходимых 25 тысяч подписей, а окончательного решения по новому механизму налогообложения электромобилей в парламенте еще нет.

