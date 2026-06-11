В Украине падают цены на главную летнюю ягоду: сколько стоит в супермаркетах и на рынках

В Украине продолжает дешеветь клубника – активному созреванию ягоды способствует теплая и солнечная погода. На этом фоне спрос на успевает за предложением, что заставляет производителей пересматривать свои ценники – поэтому стоимость ягоды в супермаркетах уже начинается от 180 грн/кг, а на рынках еще меньше.

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Об этом сообщает EastFruit. Сейчас производители прогнозируют дальнейшее падение цен.

Ситуация на рынке

Наиболее существенное падение цен зафиксировано в центральных и южных регионах страны. Несмотря на увеличение объемов продукции, ключевые операторы рынка отмечают, что текущий сезон имеет свои специфические особенности.

В частности большинство игроков рынка жалуются на высокий процент некачественной ягоды из-за обильных осадков, которые существенно испортили ее характеристики. На этом фоне ключевые операторы рынка предполагают, что цены продолжат падать уже со следующей недели, поскольку предложение земляники и в дальнейшем растет, а ее качество далеко не всегда удовлетворяет требования покупателей.

Что происходит с ценами

Сейчас садоводы готовы отгружать клубнику по 80-170 грн/кг. Это в среднем на 15% дешевле, чем было на прошлой неделе, когда оптовые цены держались в среднем на уровне 100-190 грн/кг. Это также и на 11% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время на крупнейших оптовых рынках страны клубнику продают по таким ценам:

"Шувар" (Львов) – 100-145 грн/кг;

100-145 грн/кг; "Столичный" (Киев) – 90-150 грн/кг (средняя – 100 грн/кг).

А собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в популярных торговых сетях стоимость ягоды составляет:

Varus – 179,90 грн/кг (акционная цена, обычная цена – 199,90 грн/кг);

"Фора" – 199 грн/кг (акционная цена, обычная цена – 249,90 грн/кг);

"Сильпо" – 262,90 грн/кг;

Novus – 199 грн/кг;

– 199 грн/кг; Auchan – 239 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение следующих трех месяцев хлеб в Украине может подорожать, но этот рост будет происходить постепенно. Главными причинами остаются подорожание логистики, энергоносителей, удобрений и других расходов производителей, а также длительное влияние войны на экономику.

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