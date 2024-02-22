В Украине отменили запрет на прибыль для поставщиков ВСУ – в Верховной Раде приняли закон

В Верховной Раде приняли в целом закон №10454 "Об оборонных закупках", который должен разрешить конфликт между Госаудитслужбой и бизнесом. А также усовершенствовать регулирование ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

Закон был поддержан народными депутатами 22 февраля. "За" – 259 голосов.

Как объяснили в Министерстве экономики, согласно документу:

"в случае приобретения товаров, работ и услуг для нужд безопасности и обороны по неконкурентной процедуре или без проведения процедуры закупок, уровень прибыли не может превышать предельный уровень прибыли, установленный правительством";

для случаев, где уровень прибыли Кабмином не был установлен, цена должна определяться в соответствии с предложением исполнителя – с учетом его прибыли.

"Эти нормы применяются ко всем госконтрактам по оборонным закупкам, заключенным по неконкурентной или без процедуры за все время действия военного положения. То есть закон позволит правоохранительным органам закрыть дела, возбужденные ранее из-за несогласованности нормативного поля", – подчеркнули в министерстве.

Важное решение для бизнеса

Как объяснили в Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (National Association of Ukrainian Defense Industries, NAUDI), принятый закон решает проблему между Госаудитслужбой (ГАСУ) и поставщиками по уровню прибыли в оборонных закупках. "Согласно позиции контролирующих органов, оборонные компании должны были работать без прибыли", – рассказали там.

В частности, объяснила со своей стороны нардепка от "ЕС" Ирина Геращенко, что ГАСУ заявляла, что поставщики военным техники, оружия и оборудования должны вернуть бюджету заложенную в контракты прибыль. Ссылаясь на постановление Кабмина №335.

"Надеемся, это решит проблему с уголовными делами против добропорядочных предприятий, работающих на ОПК", – сказала она.

О каких уголовных делах речь

В конце июня 2023 года стало известно, что поставщикам Министерства обороны инкриминируют нанесение государству ущерба на сумму 2,5 млрд – поскольку они не имели права закладывать прибыль в свои контракты, напоминает LIGA.net.

После этого – в июле 2023 года – Кабинет министров, отмечается, внес изменения в постановление об оборонных закупках на период действия военного положения, "где определил, что в составе цены товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны может быть указана прибыль исполнителя".

"Однако в решение не вошла норма, что такой порядок действует весь период действия правового режима военного положения и должен применяться с 24 февраля 2022 года. То есть он не применяется задним числом. Это означает, что по старым контрактам требования к поставщикам на 2,5 млрд грн не сняты", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – к примеру, Mavic, Autel та Matrice.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!