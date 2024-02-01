Украина будет закупать дроны для ВСУ через Prozorro: что решили в Кабмине

Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – к примеру, Mavic, Autel та Matrice.

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"Предоставляем этим продавцам равные условия для доступа к государственным контрактам, благодаря конкуренции можно будет снижать стоимость. Закупки будут быстрыми и по выгодным ценам", – объяснил важность нововведения глава Министерства цифровой трансформации (Минцифры) Михаил Федоров.

По его словам, заказчик, желающий приобрести дрон, будет выставлять на Prozorro объявление-рамку с описанием нужного беспилотника. Продавцы же:

смогут зарегистрироваться в этой рамке;

после этого – получать информацию о сроках, месте поставки и других данных, необходимых для закупки;

дальше – аукцион, в котором победит тот, кто предоставит более выгодное предложение.

При этом, отметил министр, сроки и места поставок будут закрытыми для широкой публики. Делается это, по его словам, для того, чтобы этой информацией не смогла воспользоваться Россия.

Дроны для ВСУ будут закупать без переплат

Кроме того, правительство приняло еще одно важное "дроновое" постановление. Оно касается ценообразования на производство беспилотников.

Идея в том, что производители дронов теперь будут предоставлять уточнение расчетов цены в сторону уменьшения. Однако только если запланированная прибыль будет превышает 25%.

"Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах", – отметил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

На практике же, по словам Федорова, это будет работать так: есть дрон с условной стоимостью 10 тыс. грн. При этом его себестоимость составляет 7 тыс. грн – тогда маржа (разница между стоимостью и себестоимостью товара. – Ред.) составит 3 тыс. грн, или 30%.

"Производители должны будут уточнять, как рассчитывали цены, если прибыль превышает 25%. После пересчета государство даст возможность либо вернуть разницу в бюджет, либо осуществить дополнительные поставки", – рассказал министр.

При этом он подчеркнул: сейчас в Украине маржинальность при закупке дронов составляет именно 25%. В то вркмя, как в странах НАТО значительно меньше – 17%.

Кабмин принял решение по производству боеприпасов и ракет

Также Кабмин утвердил документ о дерегуляции производства боеприпасов и ракет. Ожидается, что это позволит увеличить:

количество производителей;

темпы производства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2023 году Украина существенно масштабировала производство беспилотников. По итогам года, 67 моделей украинских БПЛА получили кодификацию, а 58 – госконтракт.

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