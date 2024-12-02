"Укрзалізниця" запустила новый специальный поезд в горы: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила традиционный туристический поезд "Лыжный экспресс". Он будет курсировать от станции Дарница в Киеве до Славска во Львовской области. Первый рейс назначен на 19 декабря. Стоимость билетов в 1 класс на рейс 19 декабря из Дарницы составляет 902,46 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

поезд получил номер 743/744;

на рейсы будет выходить скоростной поезд Hyundai.

"С 19 декабря к горам отправляется традиционный сезонный Интерсити+ №743/744 Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славско. Этот скоростной Hyundai – идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: благодаря "Лыжному экспрессу" региональные поезда №804/806 Ривне – Львов "обеспечат удобное пересадочное сообщение на экспресс в Славско".

Расписание поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд будет отправляться из Дарницы в 05:50. Из Киева – в 06:19. Со Львова – в 12:09. Прибытие в Славско – в 14:03.

Отправление из Славска – в 14:26. Со Львова – в 16:30. Прибытие в Киев – в 22:28. На Дарницу – в 23:00.

Цены на билеты

Билеты на поезд 743/744 Дарница – Славско на рейс 19 декабря из Дарницы продаются в вагоны 1 и 2 классов. Стоят они:

в 1 класс – 902,46 грн;

во 2 класс – 471,25 грн.

"Укрзалізниця" назначила новый поезд за границу

В то же время, "Укрзалізниця" запустила прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн. Там отметили: поезд №9/10 будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться каждый день в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 06:00.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11.

"Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также, "Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – в Рахов. Отправляться он будет из Днепра. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 16 декабря из Днепра составляет 526,74 грн.

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