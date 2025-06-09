В Украине "отменили" поезд на важном маршруте: почему не будет ездить
В Украине больше не будет курсировать поезд №267/268 между Киевом и крупным региональным центром Винницей. Дело в том, что он был временным.
Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали: движение планировалось лишь на 1 и 8 мая.
"Добавляем места на пиковые даты в направлении Винницы. ... Поезд будет курсировать в составе купейных вагонов с местами для сидения", – говорилось в сообщении.
В настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.
В целом же, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связанно же это может быть с разными факторами. В частности:
- праздниками;
- пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.
К примеру, из-за высокого спроса на билеты, в Украине запустили новый поезд между Киевом и популярным туристическим центром Ясини. Он будет ходить по расписанию:
- Отправление из Киева – 23 и 25 июня в 23:00. Прибытие в Ясиня – в 14:17 следующего дня.
- Отправление из Ясини – 24 и 26 июня в 18:05. Прибытие в Киев – 09:18 следующего дня.
Также поезд будет проходить через ряд станций. В частности:
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Яремче;
- Татаров-Буковель;
- Ворохту.
"Видим высокий спрос на направление в Карпаты. Поэтому назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев – Ясиня. Продажа билетов уже открыта", – рассказали в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці" – курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок, проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестницам стало легче выбираться на верхние полки.
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