В Украине отчитались о масштабном "большом строительстве": что создают для Ужгорода

В Украине строят европейскую колею – ее прокладывают от Чопа к Ужгорода. В настоящее время проект завершен на 95%, а окончание строительства запланировано до конца июля.

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Об этом сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский на конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме. Он отметил:

Также компания получит финансирование из фонда ЕС Connecting Europe Facility на строительство нового участка евроколеи – до Скнылова, находящемся неподалеку Львова.

Ожидается, что реализация проекта займет 2 года.

На это буде выделено 76 млн евро.

"Важно представить результаты того, то уже сделано. ... Наш проект – финансирующийся частично за средства Евросоюза – по строительству евроколеи до Ужгорода уже на 95% реализован. А до конца июля он будет достроен", – говорится в сообщении.

При этом Перцовсккий подчеркнул: ожидается, что на на участке Чоп – Ужгород будут установлены инновационные приборі для сигнализации связи. По его словам:

Займется этим компания из Италии – которая сама обратилась к "Укрзалізниці" с таким предложением.

Это будет тестовый проект – если в Украине приборы зарекомендуют себя с хорошей стороны, в будущем появится возможность их полноценного внедрения.

Что известно о строительстве

Ранее же в "Укрзалізниці" сообщали, что общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн. Из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF).

"Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – говорится в сообщении.

Также там отметили, проект, среди прочего, предусматривает строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта. А кроме того:

Реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения.

Оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во Львовской области построят горнолыжный курорт. Для этого правительство подписало инвестиционные соглашения на 140 млн евро.

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