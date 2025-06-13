В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить во Львовской области

Во Львовской области построят горнолыжный курорт. Для этого правительство подписало инвестиционные соглашения на 140 млн евро.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили:

Речь идет о строительстве всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort.

Инвесторами выступили компании "Славские" и "Рожанка Парк".

"В партнерстве с местными властями они создадут новую туристическую инфраструктуру. А бюджеты всех уровней получат около 7,3 млрд грн поступлений в течение 15 лет", – утверждают в министерстве.

Также там выразили надежду, что будут созданы новые рабочие места. При чем, рассчитывают в Минэкономики, "с заработной платой выше средней в этом регионе".

Что известно об инвесторах

ООО "Славски".

Согласно данным YouContol, юридическое лицо ООО "Славски" было зарегистрировано в 2020 году. Размер его уставного капитала составляет 86,02 млн. грн.

Компания осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок наземным транспортом. Среди дополнительных направлений – смешанное сельское хозяйство, операции по купле-продаже собственной недвижимости, а также предоставление в аренду и эксплуатация как собственного, так и арендованного имущества.

ООО "Рожанка парк".

По данным YouContol, юридическое лицо ООО "Рожанка парк" было зарегистрировано в 2019 году. Размер его уставного капитала составляет 364,35 млн. грн.

Компания осуществляет основную деятельность в сфере пассажирского наземного транспорта. Среди дополнительных направлений – смешанное сельское хозяйство, операции по покупке и продаже собственной недвижимости, а также предоставление в аренду и эксплуатация как собственного, так и арендованного имущества.

При этом компании имеют много общего. В частности:

Их бенефициарами являются Василий Даниляк и Виталий Антонов.

По данным YouContol, также оба связаны с другими предприятиями – в частности, "ОККО-Холдинг". А по информации Forbes, Антонов неоднократно входил в рейтинги богатейших людей Украины.

Основала обе компании зарегистрированная на Кипре "Горо Маунтин Резорт Лимитед" (Goro Mountain Resort Limited).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нежине Черниговской области построят новый корпус центральной городской больницы – Кабмин принял постановление, утвердившее выделение средств на проведение работ. Стоимость строительства составит 35 млн евро.

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