В Украине оштрафовали торговую сеть, которая продолжает работать в РФ: сколько должна заплатить

Украинский филиал французской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов Leroy Merlin должен будет уплатить в бюджет Украины 1 млн гривен штрафа. Компанию признали виновной в нечестной экономической конкуренции.

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Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Отмечается, что речь идет о двух отдельных инцидентах, когда компания отказалась подавать информацию по требованию государственного уполномоченного в 2023 году. Таким образом, компания нарушила антимонопольное законодательство.

"Оштрафовано ООО "Леруа Мерлен Украина" на 1 000 000 грн за совершение двух (по 500 000 грн за каждое) нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде непредставления информации Антимонопольному комитету Украины на требования заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного от 20.02.2023 № 126-25/09-4257е и от 08.08.2023 № 126-25/09-8910е в установленный им срок", – говорится в сообщении АМКУ.

Сеть Leroy Merlin работает в Украине с 2010 года и до полномасштабной войны имела сеть из шести гипермаркетов. Но после начала агрессии РФ в 2022 году часть магазинов закрылась и сейчас продолжают работать только гипермаркеты в Киеве. На первый месяц большой войны россияне попаданием ракеты уничтожили один из магазинов в столице, в результате этого погиб сотрудник компании.

В то же время из России, где ритейлер имеет 111 магазинов в 65 городах, а также занимает 6-е место среди крупнейших торговых компаний, сеть не вышла до сих пор. Зато в 2024 году российская "дочка" сети объявила о ребрендинге – она сменит название на "Лемана Про", обновит логотип и изменит дизайн в магазинах. При этом продавать имущество не планируется.

Leroy Merlin входит во французскую корпорацию, которой владеет семья Мюлье. Ей принадлежат и другие бизнесы, включая Auchan. Бизнес-империя Мюлье практически не подвергается внешнему влиянию и именно поэтому не покидает Россию, несмотря на всю критику и попытки бойкотов. Бизнес Мюлье практически не представлен на рынке США, поэтому не боятся американских санкций. Также в компании не беспокоятся о своей биржевой оценке, потому что никогда не выходили на биржу.

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