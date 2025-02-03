С украинцев "сбивали" противозаконные проценты за кредиты: НБУ наложил миллионный штраф на финансовую компанию

Национальный банк Украины оштрафовал микрокредитную компанию "Технофинанс" на сумму более 1,2 млн. гривен за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Среди прочего, одна из программ компании превысила предельную ставку микрокредитования.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Причин для такого большого штрафа финрегулятор нашел несколько:

внедрение продукта потребительского кредитования, согласно реальным условиям которого дневная процентная ставка превышает предельно допустимый согласно украинскому законодательству размер в 1%;

предоставление потребителям неполной информации о финансовой услуге для принятия обоснованного решения о заключении соответствующего договора;

заключение договоров о потребительском кредите с нарушением установленных законодательством требований к таким договорам;

нарушение требований к этическому поведению, то есть по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В Нацбанке напомнили, что законодательство устанавливает четкие ограничения стоимости кредитов, обязывает кредитодателей передавать информацию относительно всех потребительских кредитов независимо от их размеров хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также запрещает устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении срока пользования кредитом в одностороннем порядке и т.д. Поэтому в связи с финансовой компанией "Технофинанс" применили меру влияния в виде штрафа на общую сумму 1 233 356 грн.

Финрегулятор напомнил, что именно чрезмерные процентные ставки исторически являются одной из самых больших проблем в сфере микрокредитования. Следовательно, сейчас проводится системная работа по трансформации рынка микрокредитования и внедрению защиты прав потребителей финансовых услуг.

Это уже не первый штраф, который получила эта микрокредитная компания. В прошлом году НБУ взыскал с нее 35,5 тыс. гривен за неправомерное получение информации из кредитных историй по основаниям, не предусмотренным законом, нецелевое использование информации о кредитной истории, введение в заблуждение бюро кредитных историй относительно цели осуществления запроса.

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