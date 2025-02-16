В Украине ощутимо переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены
Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Ривном – на 11%, до средних 45 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Запорожье – на 8%, до средних 17 000 долларов.
В целом, по данным крупного профильного портала, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 16 000 до 64 000 долларов. Дешевле всего – в Херсоне – в среднем, 16 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожье – 17 000 долларов;
- Харьков – 20 000 долларов;
- Сумы, Николаев – 21 000 долларов.
Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 64 000 долларов. А кроме того, в Киеве и Ужгороде – 60 000 долларов.
Как в Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры
В целом, стоимость жилья снизили в диапазоне от 1 до 8%. Помимо Запорожья, удешевление зафиксировано в:
- Сумах – на 5%;
- Тернополе, Виннице, Николаеве – на 2%;
- Хмельницком, Полтаве – на 1%.
Подорожали 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-11%. В частности, помимо Ривного, покупать такие квартиры стало дороже в:
- Житомире – на 10%;
- Ужгороде – на 9%;
- Черкассах – на 6%;
- Львове, Ивано-Франковске – на 3%;
- Одессе – на 1%.
В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:
- Киев;
- Луцк;
- Черновцы;
- Чернигов;
- Харьков;
- Кропивницкий;
- Днепр;
- Херсон.
Украинцы могут получить выплату на аренду жилье
В то же время, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.
"Чтобы минимизировать время подачи документов, можно заключить договор найма и подать заявление на субсидию онлайн. При этом заявление и договор найма должны быть подписаны ВПЛ и владельцем жилья в электронной форме – с наложением КЭП (квалифицированных электронных подписей)", – сообщили в Минсоцполитики.
Впрочем, подчеркнули там, подать документы можно и офлайн. Сделать это можно в:
- сервисном центре ПФУ;
- центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за последний месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило почти 2 300 грн – со средних 22 796 до 20 500 грн, или сразу 10,07% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
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