В Украине ощутимо переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Ривном – на 11%, до средних 45 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Запорожье – на 8%, до средних 17 000 долларов.

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В целом, по данным крупного профильного портала, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 16 000 до 64 000 долларов. Дешевле всего – в Херсоне – в среднем, 16 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов;

Харьков – 20 000 долларов;

Сумы, Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 64 000 долларов. А кроме того, в Киеве и Ужгороде – 60 000 долларов.

Как в Украине изменились цены на 1-комнатные квартиры

В целом, стоимость жилья снизили в диапазоне от 1 до 8%. Помимо Запорожья, удешевление зафиксировано в:

Сумах – на 5%;

Тернополе, Виннице, Николаеве – на 2%;

Хмельницком, Полтаве – на 1%.

Подорожали 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-11%. В частности, помимо Ривного, покупать такие квартиры стало дороже в:

Житомире – на 10%;

Ужгороде – на 9%;

Черкассах – на 6%;

Львове, Ивано-Франковске – на 3%;

Одессе – на 1%.

В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Киев;

Луцк;

Черновцы;

Чернигов;

Харьков;

Кропивницкий;

Днепр;

Херсон.

Украинцы могут получить выплату на аренду жилье

В то же время, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.

"Чтобы минимизировать время подачи документов, можно заключить договор найма и подать заявление на субсидию онлайн. При этом заявление и договор найма должны быть подписаны ВПЛ и владельцем жилья в электронной форме – с наложением КЭП (квалифицированных электронных подписей)", – сообщили в Минсоцполитики.

Впрочем, подчеркнули там, подать документы можно и офлайн. Сделать это можно в:

сервисном центре ПФУ;

центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за последний месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило почти 2 300 грн – со средних 22 796 до 20 500 грн, или сразу 10,07% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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