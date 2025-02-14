В Киеве значительно переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье

За последний месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило почти 2 300 грн – со средних 22 796 до 20 500 грн, или сразу 10,07% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год съем жилья в столице подешевел на 4 420 грн, или 27,49%.

За полгода же цены снизились лишь на 544 грн. Или 2,59%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 35 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Дарницком, Днепровском – 18 000 грн;

Голосеевском – 19 200 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 35 000 грн. А кроме того:

Печерском – 30 000 грн;

Соломенском – 29 650 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,9% объявлений. Также часто встречаются цена 20 000 грн – 8,5%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Таких объявлений – 9,3%. Также "популярна" цены 15 000 грн – 8,2%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 600 и 34 200 грн. Таких объявлений насчитывается 8,9%.

Украинцы могут получить выплату на аренду жилье

В то же время, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.

"Чтобы минимизировать время подачи документов, можно заключить договор найма и подать заявление на субсидию онлайн. При этом заявление и договор найма должны быть подписаны ВПЛ и владельцем жилья в электронной форме – с наложением КЭП (квалифицированных электронных подписей)", – сообщили в Минсоцполитики.

Впрочем, подчеркнули там, подать документы можно и офлайн. Сделать это можно в:

сервисном центре ПФУ;

центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние шесть месяцев цены на квартиры в Киеве выросли на 15% в новостройках и на 11% на вторичном рынке – это рекорд среди украинских городов. Главными причинами стали удорожание стройматериалов, рост спроса из-за переселенцев и недостаток предложения.

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