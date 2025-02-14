В Киеве значительно переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье
За последний месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило почти 2 300 грн – со средних 22 796 до 20 500 грн, или сразу 10,07% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год съем жилья в столице подешевел на 4 420 грн, или 27,49%.
За полгода же цены снизились лишь на 544 грн. Или 2,59%.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 35 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:
- Святошинском – 14 000 грн;
- Оболонском – 17 000 грн;
- Дарницком, Днепровском – 18 000 грн;
- Голосеевском – 19 200 грн;
- Подольском – 21 150 грн.
Где самые высокие цены
Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 35 000 грн. А кроме того:
- Печерском – 30 000 грн;
- Соломенском – 29 650 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,9% объявлений. Также часто встречаются цена 20 000 грн – 8,5%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Таких объявлений – 9,3%. Также "популярна" цены 15 000 грн – 8,2%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 600 и 34 200 грн. Таких объявлений насчитывается 8,9%.
Украинцы могут получить выплату на аренду жилье
В то же время, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.
"Чтобы минимизировать время подачи документов, можно заключить договор найма и подать заявление на субсидию онлайн. При этом заявление и договор найма должны быть подписаны ВПЛ и владельцем жилья в электронной форме – с наложением КЭП (квалифицированных электронных подписей)", – сообщили в Минсоцполитики.
Впрочем, подчеркнули там, подать документы можно и офлайн. Сделать это можно в:
- сервисном центре ПФУ;
- центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние шесть месяцев цены на квартиры в Киеве выросли на 15% в новостройках и на 11% на вторичном рынке – это рекорд среди украинских городов. Главными причинами стали удорожание стройматериалов, рост спроса из-за переселенцев и недостаток предложения.
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