В Украине опаздывают более 50 поездов: какой рейс задерживается на 16 часов

Российские обстрелы нарушили работу железных дорог в Украине, в результате чего десятки поездов отклонились от графика движения – некоторые из них опаздывают на 10–16 часов. А наибольшие задержки фиксируются на рейсах из Николаева, Кривого Рога и Днепра.

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Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло "Укрзалізниці". В целом российские обстрелы повлияли на расписание движения 51 международного и регионального железнодорожного рейса.

Самая длительная задержка у поезда №121/122 Николаев – Киев – 16 часов 33 минуты. Вместо 19:25 20 сентября его прогнозируемое прибытие в столицу – 21 сентября в 12:30. А самая короткая – у поезда № 93/94 "Хелм" Харьков-Пас. – на 23 минуты.

Какие поезда опаздывают больше всего

121/122 Николаев-Пасс. – Киев-Пасс. (+16:33);

(+16:33); 109/110 Николаев-Пасс. – Львов (+12:36);

(+12:36); 233/234 Кривой Рог-Главный – Черновцы (+11:58);

(+11:58); 293/294 Кривой Рог-Главный – Рахов (+11:58);

(+11:58); 3/4 Днепр-Главный – Ужгород (+10:36);

(+10:36); 285/286 Львов – Днепр-Главный (+7:36);

(+7:36); 41/42 Трускавец – Днепр-Главный (+7:36);

(+7:36); 31/32 Перемышль – Запорожье-1 (+4:55);

(+4:55); 3/4 Ужгород – Днепр-Главный (+4:55);

(+4:55); 7/8 Одесса-Главная – Харьков-Пасс. (+4:50);

(+4:50); 285/286 Днепр-Главный – Львов (+4:47);

(+4:47); 41/42 Днепр-Главный – Трускавец (+4:47);

(+4:47); 261/262 Черновцы – Днепр-Главный (+4:17);

(+4:17); 61/62 Ивано-Франковск – Днепр-Главный (+4:17);

(+4:17); 23/24 Хелм – Киев-Пасс. (+3:49);

(+3:49); 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск (+3:40);

(+3:40); 23/24 Киев-Пассажирский – Хелм (+3:35);

(+3:35); 15/16 Харьков-Пасс. – Черновцы (+3:29);

(+3:29); 67/68 Киев-Пасс. – Варшава-Заходня (+3:12);

(+3:12); 53/54 Днепр-Главный – Одесса-Главная (+3:02).

Ранее OBOZ.UA сообщал об изменении порядка работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных атак: угрозу разделили на "желтый" и "красный" уровни. "Жёлтый" уровень предполагает опасность ударов дронов – это означает, что пассажиры смогут садиться и выходить на вокзалах и станциях, но "Укрзалізниця" сможет оперативно ограничить движение, если этого потребует ситуация с безопасностью. А в случае "красного" уровня (опасность ракетных атак) посадку пассажиров и отправление поездов будут приостанавливать. Людей будут направлять в укрытия.

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