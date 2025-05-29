В Украине обвалился экспорт одного из основных продуктов: что происходит на рынке

В Украине заметно сократился экспорт зерна, которое является одним из главных направлений внешней торговли. В целом за год года экспорт зерновых и зернобобовых упал более чем на пятую часть.

Видео дня

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, ссылаясь на сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Отмечается, что по состоянию на 28 мая украинские аграрии экспортировали 38,01 млн тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 8,34 млн тонн (21,9%) меньше, чем в предыдущем году.

Упали показатели по всем направлениям. В частности, в 2024-2025 годах было экспортировано:

кукурузы: 20,38 млн тонн, что на менее 5,83 млн тонн, чем в прошлом году (-28,6%);

что на менее 5,83 млн тонн, чем в прошлом году (-28,6%); пшеницы: 14,77 млн тонн, или на 2,47 млн тонн меньше (-16,7%);

или на 2,47 млн тонн меньше (-16,7%); ячменя: 2,3 млн тонн ;

; муки: 63,7 тыс. тонн (в пересчете на зерно - 84,9 тыс. тонн), что на 27,9 тыс. тонн (-43,8%);

(в пересчете на зерно - 84,9 тыс. тонн), что на 27,9 тыс. тонн (-43,8%); ржи: 10,8 тыс. тонн;

В парламентском напомнили, что доля агропродукции в общем экспорте Украины составляет 64%. Поэтому такая тенденция больно бьет по поступлениям в государственный бюджет.

Ранее стало известно, что по состоянию на 23 мая украинские аграрии засеяли 5,3 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 94% от прогнозируемых площадей. Причем больше всего площадей отведено под ячмень – 743,6 тыс. га (96%). Больше – только под кукурузу – 3,76 млн га (93%).

Фермеры планируют сокращать посевные площади ячменя, что под влиянием погодных рисков может привести к существенному уменьшению валового сбора нового урожая. Так, в этом году эксперты прогнозируют сбор около 5,1-5,3 млн тонн ячменя - это на 40% меньше довоенного уровня. "Это означает существенное снижение предложения уже на старте сезона, и рынок постепенно начинает это учитывать в ценах", – отметили в сельскохозяйственном кооперативе ПУСК.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 2024 год стал первым в истории, когда товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом достиг $17 млрд. Больше всего украинской агропродукции было импортировано в Испанию, Польшу, Нидерланды и другие страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!