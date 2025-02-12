Такого в истории еще не было: Украина установила рекорд торговли с ЕС

2024 стал первым в истории, когда товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) достиг $17 миллиардов. Больше всего украинской агропродукции было импортировано в Испанию, Польшу, Нидерланды и другие страны.

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Об этом сообщили в Институте аграрной экономики. Заместитель директора национального научного центра Николай Пугачев отметил, что положительное для Украины сальдо агропродукцией из ЕС торговли составило около $9 миллиардов.

80% общего оборота агропродовольственными товарами обеспечили 8 стран. Основными европейскими торговыми партнерами в прошлом году стали:

Испания;

Польша;

Нидерланды;

Германия;

Италия;

Румыния;

Франция;

Бельгия.

В то же время, в прошлом году Украина импортировала сельскохозяйственной продукции из ЕС в общей сложности на 4 миллиарда долларов США (на 9% больше, чем в 2023 году). Что закупали больше всего:

напитки – $484 млн;

пищевые продукты, экстракты и концентраты – $405 млн;

табачная продукция – $385 млн;

корма для животных, остатки и отходы – $356 млн;

какао и шоколадные изделия – $289 млн;

молокопродукты – $277 млн (в том числе сыров – на $225 млн);

готовые продукты из зерна – $258 млн.

В целом указанные группы товаров составили 61% всего импорта продовольствия из Евросоюза. Таким образом, ЕС сохранил лидерские позиции среди поставщиков агропродовольственной продукции в Украину. Благодаря стабильным поставкам из стран-членов ЕС, внутренний рынок обеспечивается разнообразными товарами.

Ранее OBOZ.UA объемы импорта молочной продукции в Украину достигли рекорда за последние три года. Это происходит на фоне роста стоимости молочного сырья в течение всего второго полугодия 2024 года – с июня по декабрь цена на сырое молоко сорта экстра выросла почти на 45% и превысила 20 грн за 1 кг. В результате отечественная продукция резко подорожала и увеличился поток импортных товаров. Также стремительно снизились объемы экспорта молочных продуктов – с 20 млн. долларов в июне-ноябре до 16 млн. долларов в декабре.

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