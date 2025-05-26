Товар из Украины приобретает популярность в Китае: что начали покупать чаще

В мире растет спрос на украинский ячмень – особенно это характерно для Китая и стран Южной Европы. Это может способствовать стабилизации и росту экспортной продукции.

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Об этом сообщили в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета (ВАР). Отмечается, что украинские фермеры планируют сокращать посевные площади этой культуры, что под влиянием погодных рисков может привести к существенному уменьшению валового сбора нового урожая.

"Китай уже законтрактовал около 500 тыс. тонн украинского ячменя на июль-август, а европейские импортеры – в частности Испания и Италия – также активизируют закупки. Трейдеры стремятся заранее закрыть потребности в объемах, учитывая ограниченные перспективы внутреннего производства", – сообщили в ПУСК.

Отмечается, что в этом году эксперты прогнозируют сбор около 5,1-5,3 млн тонн ячменя – это на 40% меньше довоенного уровня. "Это означает существенное снижение предложения уже на старте сезона, и рынок постепенно начинает это учитывать в ценах", – отметили в сельскохозяйственном кооперативе.

На этом фоне аналитики видят потенциал для роста цен во второй половине года. Повлиять на цены также могут погодные риски.

"На старте сезона модель цен показывает уровень 200-205 $/т на базисе CPT, но уже к декабрю-январю можно ожидать отметки 230-240 $/т. Рынок уже демонстрирует готовность платить больше за ограниченное предложение качественного ячменя", – сказано в прогнозе.

Кроме того, по данным Украинской зерновой ассоциации, всего с начала 2025 года (по состоянию на 26 мая) украинские фермеры экспортировали 2293 тыс. тонн ячменя – это на 3,5% меньше, чем за январь-май прошлого года (2375). В то же время именно в мае экспорт по этому направлению обвалился гораздо существеннее – с 171 до 26 тыс. тонн (то есть в 6,5 раза). Стоимость экспорта ячменя в 2024 году составила $350 млн.

А по состоянию на 23 мая украинские аграрии засеяли 5,3 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 94% от прогнозируемых площадей. Причем больше всего площадей отведено под ячмень – 743,6 тыс. га (96%). Больше – только под кукурузу, 3,76 млн га (93%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, 2024 год стал первым в истории, когда товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом достиг $17 млрд. Больше всего украинской агропродукции было импортировано в Испанию, Польшу, Нидерланды и другие страны.

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