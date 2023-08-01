Дефицита арбузов не случилось, цены уже упали: откуда везут и чего ожидать украинцам в августе

Прогнозы об ожидаемом дефиците арбузов в Украине не оправдались. Цены на бахчевые тоже начали снижаться, упав на рынках с 30 грн до 18-24 грн за килограмм, а в супермаркетах – с 35 грн до 27-28 грн. И это еще не конец удешевления, ведь поставки арбузов превысили ожидаемые объемы. На пике сезона ожидается цена 15 грн/кг, т.е. средний плод, весом 6-7 кг, обойдется в 90-105 грн.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал Иван Стефанишин, советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов). П его словам, прилавки рынка заполнены бахчевыми даже выше потребностей потребителей.

Важную часть поставок пока что составляет импорт, объяснил эксперт. Это более 60% объемов, которые продают на рынке "Шувар". По состоянию на конец июля-начало августа разницы в цене между импортом и украинскими бахчевыми нет.

"Сейчас у нас 40 автомобилей с арбузами заполнены. В прошлом году в июле арбузов на рынках частично не хватало. Сейчас большую часть перекрывает импорт – Болгария, Румыния, Турция, Узбекистан... Украинскими поставщиками являются Закарпатье, Одесская, Николаевская, даже один из районов Херсонской области. Наибольший тоннаж обычных арбузов из Украины на данный момент привозят из Закарпатья, они там насеяли этой весной достаточно бахчевых", – отметил Стефанишин.

В ближайшее время количество украинской продукции вырастет. Основной сезон начнется через 2 недели, в середине августа. Это повлияет и на цены – очередное их падение ожидается после 10 августа.

"Впрочем, судя по динамике, ниже 15 грн цена не опустится, особенно ввиду прогнозируемого роста стоимости горючего. По качеству арбузов в этом году как никогда все чисто – ни одного превышения по нитратам наша служба качества не зафиксировала. Каждая партия – в рамках допустимых норм. Поэтому обманчивы народные поговорки "до августа еще не тот арбуз – не берите", – резюмировал Стефанишин.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как точно не купить арбуз с нитратами. Для этого нужно придерживаться всего одного простого правила.

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