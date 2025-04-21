В Украине обвалились цены на аренду квартир: сколько стоит снять 1-комнтаное жилье

Во ряде крупных городов Украины собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-12%. Больше всего в Днепре и Луцке – на 12%, до средних 10 500 и 11 500 грн соответственно.

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Кроме того, рассказали на крупном профильном портале, дешевле стало снимать квартиры в Одессе – здесь цены снизили на 11%. А кроме того, в:

Полтаве – на 9%;

Виннице – 8%;

Львове, Ивано-Франковске – 7%;

Ужгороде, Киеве – 3%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4000 грн. Среди лидеров также:

Николаев – 6 000 грн;

Кропивницкий – 6 500 грн.

Дороже всего – во Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того:

Киеве – в среднем, 17 000 грн;

Львове – 16 500 грн.

Как правильно снимать квартиры

Вместе с тем, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали пециалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать в себя несколько параметров. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

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