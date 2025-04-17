В Киеве резко переписали стоимость аренды квартир: какие теперь действуют цены

В Киеве существенно подорожала аренда квартир. За последний месяц ее стоимость выросла на 15,06%, или почти на 3 000 грн – со средних 18 251 до 21 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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В то же время, за последние полгода цены на съем жилья в столице ощутимо снизилась – на 13,35%, или более чем 3 200 грн, сообщает M2bomber. Таким образом, не исключено, что нынешнее удорожание является признаком зарождения нового тренда на рынке.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 400, 18 400 и 20 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 9,8%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Таких объявлений 10,2%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 18 000 и 61 200 грн. Таких объявлений насчитывается по 8,8%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 30 500 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 19 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

в Днепровском – 14 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Святошинском – 16 250 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 30 500 грн. А кроме того:

Печерском – 25 300 грн;

Соломенском – 25 000 грн.

В Украине хотят переписать правила для недвижимости

Вместе с тем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

Как рассказала нардеп Елены Шуляк ("Слуга народа"), необходимость же в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", – объяснила Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники повысили стоимость 1-комнатных квартир. За последние 6 месяцев цены выросли на 3-16%. Больше всего – в Ужгороде, на 16%, до средних 64 000 долларов.

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