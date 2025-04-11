В Украине утрачено до 80% урожаев: сколько летом будут стоить популярные фрукты

Из-за нынешних заморозков в Украине ожидается дефицит косточковых фруктов, в частности абрикосов и персиков. По сравнению с прошлогодними ценами, в 2025 году стоимость персиков может вырасти на четверть.

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Как сообщает Forbes Ukraine, такую оценку дал главный агроном сельскохозяйственного предприятия из Одесской области Максим Бойко. По его подсчетам, если в прошлом году цена на персики начиналась с около 60 грн/кг, то в 2025 году дешевле 75 грн/кг не будет.

По разным оценкам, из-за аномальных апрельских заморозков, накрывших Украину, погибли до 80% абрикосового цвета. Совладелец закарпатского фермерского хозяйства Андрей Мелеш подсчитал, что урожайность его абрикосового сада упадет более чем в 5 раз – с 260 т до 50 т (с 18 га насаждений).

Что касается персиков, то некоторые агрокомпании потеряли до 90% ранних и до 30% поздних сортов персиков. Впрочем, реальные масштабы ущерба, нанесенного украинским фермерам погодой, все еще неизвестны. Ситуацию по остальным плодовым можно будет оценить когда начнется цветение – то есть через две-три недели.

"Для оценки уровня потерь нужно время. Кроме того, в Украине угроза заморозков сохраняется до 15 мая", – говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Но то, что фрукты в этом году будут значительно дороже – это факт, поскольку из-за непогоды фермеры не только потеряли значительную часть урожая, но и применяют дорогостоящие методы для сохранения того, что осталось. В частности:

капельный полив кроны, чтобы цветки покрылись барьером из ледяного покрова;

разжигание очагов, огненных свечей или дымовых шашек, что поднимает температуру у цветков на 1-2 градуса;

циркуляция теплого воздуха благодаря вентиляторам.

В то же время, если Украина закрывает дефицит фруктов импортом, в этом году от непогоды пострадали и традиционные экспортеры. В частности, Чехию и Сербию, в которой из-за похолодания может также погибнуть 40-95% урожая абрикос.

Также OBOZ.UA сообщал, что в марте резко снизились мировые цены на сахар. Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило 116,9 пункта, что на 1,6 пункта (1,4%) ниже уровня февраля. Среди причин – ослабление спроса.

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