В Украине отобрали $29 миллионов у путинского олигарха Дерипаски: что решил суд

В Украине "национализировали" средства, которые предприятие на Днепропетровщине должно было оплатить своему непосредственному владельцу – подсанкционному российскому олигарху. Таким образом, 29 миллионов долларов останутся в государстве.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП), соответствующее решение по иску Министерства юстиции принял Высший антикоррупционный суд. В сообщении имя олигарха не называется, но его описанию соответствует приближенный к кремлевскому диктатору Владимиру Путину владелец компании "Русал", миллиардер Олег Дерипаска.

Речь идет о праве требования, которое принадлежало подконтрольным компаниям-нерезидентам по договору финансового займа. По этому договору Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области должен был 29 млн долларов, но средства остались в Украине.

"Расследование показало, что комбинат в Днепропетровской области с 2012 года принадлежал россиянину. Предприятие поставляло сырье крупнейшей в мире корпорации по производству титана, выполняющей почти половину оборонных заказов России", – сообщили в ОГП.

Ранее украинский суд наложил арест на промышленную продукцию и сырье, которые принадлежали Дерипаске – бокситы и металлургический глинозем, хранившиеся на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего миллиардеру. Стоимость активов была оценена более чем в 2,11 миллиарда гривен.

Суд признал, что швейцарская компания выступала заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски. Но в начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку сырья.

Группа компаний, входящих в состав компании Дерипаски, продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ – в частности именно его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам. Учитывая это, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя (ст. 110-2 УК Украины). Ему поставлено подозрение заочно.

По материалам СБУ национализированы все заводы Дерипаски в разных регионах Украины. Также в прошлом году стало известно о национализации его активов на 1 млрд. гривен.

Ранее OBOZ.UA сообщал о конфискации активов российского миллиардера Алишера Усманова на сумму более 2 млрд грн, включая железорудную продукцию и уставный капитал IT-компании. 25 октября Апелляционная палата ВАКС вынесла решение о передаче активов в доход государства.

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