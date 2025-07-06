В Украине намерены переписать правила по недвижимости: за что могут проголосовать нардепы

В Украине намерены изменить подход к жилищной политике – в частности, решить проблему устаревшего жилищного фонда. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". При этом профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

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Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377. Как утверждается в объяснительной записке к нему:

Законопроект разработан с целью "установления новых принципов и направлений", которые будут определять жилищную политику Украины.

Сама же эта политика, уверяется, будет направлена на "создание возможностей и условий, при которых каждый сможет решить жилищный вопрос, приобретя жилье в аренду или в собственность".

"Действующая редакция Жилищного кодекса Украины, которая была разработана в 1983 году и введена в действие с начала 1984 года ... не соответствует социально-экономическому и политическому устройству государства, включая переход Украины к рыночной экономике. Несмотря на принятие в 1996 году Конституции Украины ... Жилищный кодекс, отражающий принципы и положения, заложенные в советское время, продолжает действовать", – объяснили необходимость в новом законе в Кабине.

В свою очередь, нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа") объяснила: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:

Около 600 тыс. человек стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение".

Отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

Законодательное регулирование вопроса арендного жилья находится на примитивном уровне.

Государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ слабая.

Устаревший жилищный фонд.

"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", – признала нардеп.

Предлагаемый к принятию документ, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики", в частности:

Льготной ипотеки.

Компенсации стоимости жилья.

Аренды с выкупом.

Лизинга.

"Закладывается новый фундамент для миллионов украинцев. Это реформа о доме", – резюмировала Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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