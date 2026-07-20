В Украине начнут по-новому продавать органические продукты: что изменится для потребителей

В Украине законодательно закрепили правила производства, оборота и маркировки "органических" продуктов, а также усовершенствовали систему государственного надзора за рынком такой продукции. Это не только убережет потребителей от фальсификатов, но и расширит экспортные возможности Украины, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.

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Соответствующий закон №4921-IX "О государственном регулировании органического производства, оборота и маркировки органической продукции", инициированный группой народных депутатов во главе с "слугой" Мариной Никитиной, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Верховной Раде.

Зачем нужны изменения

Обновление правил было необходимо в связи с вступлением в силу в Европейском Союзе нового Регламента № 2018/848, который существенно ужесточает требования к органическому сектору. Новый украинский закон:

гармонизирует отечественные нормы с европейскими;

расширяет перечень продукции для сертификации;

предъявляет четкие критерии к органам сертификации и операторам рынка.

Благодаря унифицированным правилам маркировку "органический" будут иметь право использовать только те компании, чья продукция полностью соответствует строгим стандартизированным требованиям.

Ключевые нововведения

Правила евроинтеграции

Вводятся единые, прозрачные требования к выращиванию, переработке, обороту и маркировке органической продукции в соответствии со стандартами ЕС.

Групповая сертификация

Операторы рынка (например, мелкие фермеры) получат возможность проходить сертификацию группами.

Усиленный государственный контроль

Создается новая система государственного надзора за соблюдением требований законодательства об органической продукции, что позволит эффективно противодействовать злоупотреблениям при маркировке.

Расширение государственных реестров

Вводятся и дополняются реестры операторов и органов сертификации.

Устойчивое развитие и окружающая среда

Закон будет способствовать переходу к экологическому сельскому хозяйству в соответствии с целями "Европейского зеленого курса" (European Green Deal).

Что это даст фермерам и потребителям

Стимулирование диверсификации сельского хозяйства.

Содействие использованию технологий с высокой добавленной стоимостью.

Расширение создания новых рабочих мест в сфере производства, переработки и логистики.

Расширение экспорта украинской органической продукции на рынки ЕС.

Гарантия качества органических товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, крупных номиналов. Обосновать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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