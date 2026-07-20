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В Украине начнут по-новому продавать органические продукты: что изменится для потребителей

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
1,2 т.
Иллюстрация — супермаркет
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В Украине законодательно закрепили правила производства, оборота и маркировки "органических" продуктов, а также усовершенствовали систему государственного надзора за рынком такой продукции. Это не только убережет потребителей от фальсификатов, но и расширит экспортные возможности Украины, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Соответствующий закон №4921-IX "О государственном регулировании органического производства, оборота и маркировки органической продукции", инициированный группой народных депутатов во главе с "слугой" Мариной Никитиной, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Верховной Раде.

Зачем нужны изменения

Обновление правил было необходимо в связи с вступлением в силу в Европейском Союзе нового Регламента № 2018/848, который существенно ужесточает требования к органическому сектору. Новый украинский закон:

  • гармонизирует отечественные нормы с европейскими;
  • расширяет перечень продукции для сертификации;
  • предъявляет четкие критерии к органам сертификации и операторам рынка.

Благодаря унифицированным правилам маркировку "органический" будут иметь право использовать только те компании, чья продукция полностью соответствует строгим стандартизированным требованиям.

Ключевые нововведения

  • Правила евроинтеграции

Вводятся единые, прозрачные требования к выращиванию, переработке, обороту и маркировке органической продукции в соответствии со стандартами ЕС.

  • Групповая сертификация

Операторы рынка (например, мелкие фермеры) получат возможность проходить сертификацию группами.

  • Усиленный государственный контроль

Создается новая система государственного надзора за соблюдением требований законодательства об органической продукции, что позволит эффективно противодействовать злоупотреблениям при маркировке.

  • Расширение государственных реестров

Вводятся и дополняются реестры операторов и органов сертификации.

  • Устойчивое развитие и окружающая среда

Закон будет способствовать переходу к экологическому сельскому хозяйству в соответствии с целями "Европейского зеленого курса" (European Green Deal).

Что это даст фермерам и потребителям

  • Стимулирование диверсификации сельского хозяйства.
  • Содействие использованию технологий с высокой добавленной стоимостью.
  • Расширение создания новых рабочих мест в сфере производства, переработки и логистики.
  • Расширение экспорта украинской органической продукции на рынки ЕС.
  • Гарантия качества органических товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, крупных номиналов. Обосновать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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Украинапродуктысельское хозяйствоВладимир Зеленский
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