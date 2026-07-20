В Украине начнут по-новому продавать органические продукты: что изменится для потребителей
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В Украине законодательно закрепили правила производства, оборота и маркировки "органических" продуктов, а также усовершенствовали систему государственного надзора за рынком такой продукции. Это не только убережет потребителей от фальсификатов, но и расширит экспортные возможности Украины, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.
Соответствующий закон №4921-IX "О государственном регулировании органического производства, оборота и маркировки органической продукции", инициированный группой народных депутатов во главе с "слугой" Мариной Никитиной, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Верховной Раде.
Зачем нужны изменения
Обновление правил было необходимо в связи с вступлением в силу в Европейском Союзе нового Регламента № 2018/848, который существенно ужесточает требования к органическому сектору. Новый украинский закон:
- гармонизирует отечественные нормы с европейскими;
- расширяет перечень продукции для сертификации;
- предъявляет четкие критерии к органам сертификации и операторам рынка.
Благодаря унифицированным правилам маркировку "органический" будут иметь право использовать только те компании, чья продукция полностью соответствует строгим стандартизированным требованиям.
Ключевые нововведения
- Правила евроинтеграции
Вводятся единые, прозрачные требования к выращиванию, переработке, обороту и маркировке органической продукции в соответствии со стандартами ЕС.
- Групповая сертификация
Операторы рынка (например, мелкие фермеры) получат возможность проходить сертификацию группами.
- Усиленный государственный контроль
Создается новая система государственного надзора за соблюдением требований законодательства об органической продукции, что позволит эффективно противодействовать злоупотреблениям при маркировке.
- Расширение государственных реестров
Вводятся и дополняются реестры операторов и органов сертификации.
- Устойчивое развитие и окружающая среда
Закон будет способствовать переходу к экологическому сельскому хозяйству в соответствии с целями "Европейского зеленого курса" (European Green Deal).
Что это даст фермерам и потребителям
- Стимулирование диверсификации сельского хозяйства.
- Содействие использованию технологий с высокой добавленной стоимостью.
- Расширение создания новых рабочих мест в сфере производства, переработки и логистики.
- Расширение экспорта украинской органической продукции на рынки ЕС.
- Гарантия качества органических товаров.
Как сообщал OBOZ.UA, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, крупных номиналов. Обосновать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.
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