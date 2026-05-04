У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

Кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, больших номиналов. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

Видео дня

Об этом рассказали эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

Требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

Именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для сдачи.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность, а кассира. Если он продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

НБУ ввел в оборот новые банкноты

Тем временем, в Украине появились новые купюры номиналом 200 гривен. От "старых" они отличаются наличием в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!".

Тем не менее, принуждать украинцев к обмену денег Нацбанк не намерен. По плану, замена старых банкнот на новые будет происходить естественным путем.

"Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019... Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет", – говорится в сообщении НБУ.

В связи с этим, подчеркивается, новые купюры обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами по всей территории Украины. При этом каких-либо ограничений по приему таких денег нет.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, охранники в супермаркетах и магазинах зачастую работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы, а потому не являются сотрудниками самих торговых точек. Соответственно, они не имеют законного права требовать с покупателей компенсацию за поврежденный товар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!