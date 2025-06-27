В Украине начнут массово блокировать мобильные номера: кому стоит готовиться

Украинские операторы мобильной связи смогут блокировать спам, навязчивую рекламу и потенциально мошеннические вызовы по телефону. Это решение направлено на повышение безопасности абонентов и уменьшение количества нежелательных звонков, которые в последнее время приобрели массовый характер.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Изменения вступили в силу после принятия 25 июня правительственного постановления №761.

"Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет – вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически. Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка", – объяснил вице-премьер.

Соответствующие изменения в Украине будут внедрять постепенно. Таким образом, операторы будут иметь на технические доработки. Кроме того, ожидаются и другие важные изменения:

в личном кабинете пользователя можно будет не только просмотреть все свои расходы, но и самостоятельно отключить контент-услуги, без запроса к оператору;

скорость интернета должна быть прописана в соглашении – то есть, если оператор обещает 100 Мбит/с, а предоставляет 40 Мбит/с – это будет нарушением условий договора и поводом для подачи жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) или обращения в суд;

поддержка для украинцев в зоне боевых действий – им не будут отключать связь из-за неуплаты услуг, а SIM-карты не будут блокировать за неуплату, а при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

В мае украинцы 433 раза жаловались на низкое качество мобильной связи и интернета – более половины обращений касались мобильной голосовой связи и текстовых сообщений. Почти пятая часть жалоб поступила из Киева, а также немало – со Львовщины, Днепропетровщины и Харьковщины.

Также OBOZ.UA сообщал, что Европейская комиссия рекомендовала со следующего года интегрировать Украину в зону роуминга Евросоюза. Это означает, что с украинцев не будут взимать дополнительную плату за услуги мобильной связи и интернета, а также отправку текстовых сообщений с национальных номеров в 27 странах ЕС.

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