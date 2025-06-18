Для украинцев хотят изменить правила использования мобильной связи в ЕС: к чему готовиться

Европейская комиссия рекомендует со следующего года интегрировать Украину в зону роуминга Евросоюза. Это означает, что с украинцев прекратить взимать дополнительную плату за услуги мобильной связи и интернета, а также отправку текстовых сообщений с национальных номеров в 27 странах ЕС.

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Как сообщили на сайте Еврокомиссии, решение приняли 17 июня. Теперь последней преградой со стороны Европы остается решение Совета ЕС, которое также должно позволить Украине присоединиться к политике "Роуминг как дома" (Roam like at home) с января 2026 года – это время выделено, чтобы операторы сотовой связи могли внедрить все необходимые технические требования.

"Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Именно поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную преданность поддержке Украины и ее граждан", – сказала президент Еврокомиссии Комиссии фон дер Ляйен.

После "подключения" Украины к европейскому роумингу, это станет первой сферой, где ЕС распространит режим внутреннего рынка на нашу страну. Это означает, что путешествующие из Украины во время визитов в ЕС, а также путешественники из ЕС, которые посещают Украину, не будут платить никаких дополнительных сборов за роуминг. Таким образом, они будут платить по внутренним тарифам все мобильные услуги:

звонки;

SMS-сообщения;

сотовые данные.

Заключенное соглашение также гарантирует, что потребители будут иметь право на такое же качество и скорость мобильной связи, как и дома. Кроме того, им должен быть обеспечен бесплатный доступ к экстренным службам.

Действующее соглашение между телекоммуникационными операторами ЕС и Украины будет продлено до 31 декабря 2025 года. Таким образом, украинцы будут продолжать пользоваться преимуществами общей роуминговой зоны, пока Украина фактически не присоединится к роуминговой зоне ЕС.

Роуминг в ЕС: что нужно знать украинцам

Совет ЕС еще в 2023 году одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. Украина же обязалась полностью адаптировать законодательство в сфере мобильной связи к европейским нормам.

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году европейские операторы дают украинцам временные льготные условия в пользовании связью: они за него либо не платят, либо платят по низким тарифам за роуминг. Мобильные операторы ввели это правило на добровольных условиях.

Соответственно, до внедрения официальной роуминговой зоны отсутствие дополнительной платы можно рассматривать как своего рода благотворительность. Кроме того, уже с 2023-го европейские операторы начали сотрудничать с украинскими коллегами на коммерческих условиях. Из-за этого бесплатный роуминг украинцам в ЕС несколько урезали – в основном по объему предоставляемых услуг.

А вот когда Украина вступит в роуминговую зону ЕС, украинцам в Европе официально больше не придется дополнительно платить за пользование мобильной связью. С 2017 года такое правило действует между всеми странами-ченами ЕС. К примеру, поляк может пользоваться своим телефоном в Германии также, как и дома.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинские мобильные ощутимо обновили свои тарифные предложения. Например, Lifecell повысил стоимость ряда тарифов сразу на 34%, а Vodafone – на 40-70 грн. Причин же, по которым операторы повышают стоимость своих тарифов, в экспертных кругах выделяют несколько. Среди них – последствия российских атак на украинскую энергоинфраструктуру.

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