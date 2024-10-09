В Украине начнет работать Amazon: в "Укрпочте" назвали срок

В Украине появится возможность доставлять товары с Amazon и других крупнейших маркетплейсов. Для этого государственная "Укрпочта" готовит соглашение с почтовой службой США USPS. Если все пройдет успешно, украинцы смогут заказывать товары с американского сайта-гиганта уже в 2025 году.

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Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский. Он отметил: также для Украины откроются и другие крупные маркетплейсы.

"Мы проводим достаточно активные переговоры с USPS (почтовая служба США, предоставляющая услуги по обработке и доставке почты физическим и юридическим лицам на территории страны и за ее пределами. – Ред.). Как только нам удастся заключить соглашение, Amazon откроется для Украины", – сказал Смилянский.

При этом он подчеркнул: соглашение может заработать уже в 2025 году. В частности:

"Укрпочта" уже достигла договоренности с USPS "по мелким пакетам";

по посылкам достижение результата планируется до 1 января.

"Мне хотелось бы, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало. В идеале, конечно, было бы хорошо заключить соглашение в ноябре, чтобы была возможность технологически подготовиться. Поэтому такие планы есть и работа по этому направлению продолжается", – рассказал гендиректор "Укрпочты".

В Украину придут все крупные маркетплейсы мира

В целом же, отметил Смилянский, соглашение "Укрпочты" с USPS откроет возможность выхода в Украину и других крупных маркетплейсов. Ведь USPS работает с ними всеми.

"Почему мы ищем таких сильных партнеров и работаем над соглашениями в других странах? Потому, что, как только они становятся нашими партнерами, сразу можно идти к крупнейшим маркетплейсам в их странах и говорить с ними о прекрасных возможностях наращивать объемы продаж, отправляя товары в Украину с "Укрпочтой", – рассказал Смилянский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрпочта" повысила цены на марки. Причина – изменения в налоговом законодательстве. Теперь марки, а также маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

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