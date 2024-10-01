"Новая почта" и "Укрпочта" изменили тарифы: что подорожало с 1 октября

Почтовый оператор "Новая почта" с 1 октября повысила тарифы на свои услуги. К примеру, доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу подорожала на 10 грн – до 60 грн. А весом до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн. В то же время, государственная "Укрпочта" повысила цены на марки – из-за изменений в налоговом законодательстве.

Видео дня

О росте тарифов рассказали в самой "Новой почте". Там отметили: с 1 октября доставка документов между отделениями и почтоматами "Новой почты" по городу и по Украине составляет 65 грн. Что на 10 грн превышает прежнюю цену.

Доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу (Локал) подорожала на 10 грн – до 60 грн. Кроме того:

посылок до 10 кг – на 10 грн, до 90 грн;

до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн.

Стоимость доставки посылок до 2 кг по Украине увеличилась на 10 грн – до 80 грн. А кроме того:

до 10 кг – на 10 грн, до 110 грн.

до 30 кг – на 20 грн, до 160 грн.

Для грузов тяжелее 30 кг:

Стоимость перевозки между отделениями Локал подорожало на 0,5 грн/кг.

Стоимость перевозки между отделениями по Украине выросло на 1 грн/кг.

"Новая почта" обновляет тарифы на доставку документов, посылок и грузов. Тарифы поднимутся в среднем на 10 грн в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая. В то же время мы отменили некоторые платежи – например, комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок", – рассказали в компании.

В тот же время, отмечается, клиентам компании доступны бесплатные услуги. В частности:

Легкий возврат от покупателя продавцу – в случае, если товар не подошел.

Переадресация посылки по Украине – пока посылка не приехала в точку получения.

Упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг и конверты для документов.

"Укрпочта" меняет цены на марки

В свою очередь, государственная "Укрпочта" повысила цены на марки. Причина – изменения в налоговом законодательстве. Теперь марки, а также маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

"Новый порядок продажи знаков почтовой оплаты. С 1 октября 2024 года, согласно изменениям Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карты) будут продаваться с учетом НДС по ставке 20%", – сообщили в компании.

В целом, по данным "Укрпочты", рост стоимости марок составил несколько гривен. Да:

Марки литерного номинала U стоят 18 грн. Предварительная цена – 15 грн. Удорожание составило 3 грн.

Они используются для пересылки внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 грамм.

Марки F, M стоят 36 грн. Предварительная цена – 30 грн. Удорожание составило 6 грн.

Они используются для пересылок регистрируемого внутреннего листа без объявленной ценности массой до 50 грамм, простого письма без объявленной ценности массой более 50 грамм, до 250 грамм включительно.

Марки A, G стоят 1 доллар по курсу НБУ + 20% НДС. Раньше они стоили просто 1 доллар.

Их используют для пересылки почтовой карты массой до 20 граммов, включая иностранные государства.

Марки N, W стоят 1,5 доллара по курсу НБУ + 20% НДС. Раньше они стоили просто 1,5 доллара.

Их используют для отправки неприоритетного письма массой до 50 грамм, включая иностранные государства.

Доплатные марки P стоят 5 долларов по курсу НБУ + 20% НДС. Раньше они стоили просто 5 долларов.

Маркированный конверт форматов C6, DL с маркой U, V стоит 21,6 грн.

Маркированный конверт форматов C6, DL с маркой F стоит 39,6 грн.

Маркированный конверт формата C5 с маркой М стоит 40,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Новая почта" представила новое мобильное приложение, в которое добавил ряд новых функций. В частности, теперь клиенты компании могут переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру экспресс-накладной, редактировать или отменить переадресацию либо заказать ее повторно. Впрочем, пока клиенты сталкиваются с некоторыми проблемами в работе программы и просят добавить и другие функции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!