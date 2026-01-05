В Украине началась ликвидация обанкротившегося банка: что будет с деньгами вкладчиков

В Украине началась ликвидация обанкротившегося РВС Банка – этот процесс продлится три года. Гарантированные обязательства по вкладам физических лиц были переданы переходному ЮТЕ Банку, который определили правопреемником неплатежеспособного финучреждения.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Процедура ликвидации РВС Банка началась 5 января на основании предварительного решения правления Нацбанка и продлится до 4 января 2029 года.

Как ликвидируют РВС Банк

Уполномоченным лицом с делегированием всех полномочий ликвидатора банка назначен Караченцев Артем Юрьевич . Это ведущий профессионал по ликвидации банков отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков.

Информацию о формате и сроке принятия требований кредиторов обнародуют позже на сайте и официальных страницах ФГВФЛ в социальных сетях.

обнародуют позже на сайте и официальных страницах ФГВФЛ в социальных сетях. Требования кредиторов будут удовлетворять за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка. Очередь определят согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

РВС Банк был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного Украинской бизнес-группой (UBG). По состоянию на 1 января 2025 года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, а 1% – Екатерине Демчак, дочери бывшего народного депутата Руслана Демчака, который ранее возглавлял наблюдательный совет.

Что делать клиентам РВС Банк

Договоры вкладов остаются в силе и продолжают действовать на тех же условиях – сумма, срок, проценты не меняются. Поэтому вкладчики могут:

остаться клиентом ЮТЕ Банка (вклад продолжит действовать дальше, как и раньше);

(вклад продолжит действовать дальше, как и раньше); забрать свои средства (порядок и условия установит переходный банк).

Переходный банк начал обслуживание вкладчиков обанкротившегося финучреждения 31 декабря 2025 года. Получение средств возможно в следующие способы:

онлайн: через прохождение процедуры верификации. Нужно обратиться в колл-центр ЮТЭ Банка по телефону: (044) 590 00 00);

лично обратиться в ЮТЕ Банк по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 6;

обратиться в Асвио Банк, который является партнером ЮТЕ Банка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже принят в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и синхронизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Предполагается, что все физлица и ФЛП будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

