Украинцам изменят правила по депозитам: как обновят защиту денег

В Украине приняли в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и синхронизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Все физлица и ФЛП отныне будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект № 13007-д, который усиливает защиту вкладчиков и инвесторов, а также меняет механизмы работы банковской системы во время кризисных ситуаций.

Инициатива появилась на фоне войны, когда риски для финансового сектора значительно возросли, а стабильность банковской системы напрямую влияет на экономическую безопасность страны. По словам Гетманцева, документ имеет целью уменьшить риски для банков, укрепить доверие вкладчиков и ввести прозрачные правила урегулирования проблемных банков.

По словам Гетманцева, принятие этого законопроекта позволит синхронизировать украинское законодательство с нормами ЕС (Европейский Союз) и повысит устойчивость финансовой системы. Законопроект № 13007-д предусматривает целый ряд нововведений:

автоматический возврат средств вкладчикам: все физические лица, включая ФЛП, независимо от размера вклада, смогут получить свои деньги в случае вывода банка с рынка без необходимости подавать дополнительные заявления;

защита покупателей активов ликвидируемых банков: устанавливаются четкие сроки для обжалования результатов аукционов по продаже банковских активов, чтобы уменьшить юридические риски;

усиление роли НБУ: Нацбанк получает больше полномочий как обеспеченный кредитор для быстрого возврата средств, выданных банкам в виде рефинансирования;

новый механизм взаимодействия между банками: в случае неплатежеспособности одного банка обязательства и активы могут частично передаваться другому, что делает процесс более управляемым и менее затратным;

повышение минимального уставного капитала: для новых банков он должен составлять 5 млн евро, для уже действующих учреждений предусмотрен переходный период, чтобы они могли адаптироваться;

обмен информацией между регуляторами: НБУ и Фонд гарантирования вкладов получат лучшие инструменты сотрудничества, включая доступ к данным, составляющим банковскую тайну;

фокус на киберзащите и инвестициях: законопроект предусматривает изменения в сфере цифровой безопасности, денежного обращения и совместного инвестирования.

Важнейшим нововведением для клиентов банков станет упрощенная процедура получения средств в случае банкротства банка. Если раньше вкладчику нужно было обращаться с заявлением, то теперь возврат будет происходить автоматически.

Кроме того, повышение требований к капиталу банков и усиление контроля со стороны регуляторов должны снизить вероятность новых банкротств в будущем. Отмечается, что это напрямую влияет на доверие граждан, ведь чем стабильнее банковская система, тем охотнее люди держат свои сбережения на депозитах.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе ФЛП) в банках Украины составила 1 478,7 млрд грн, что на 37,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее. За первое полугодие прирост составил 86,4 млрд грн. Это свидетельствует о росте доверия населения к банкам даже в военных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 14 августа прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал". А также завершил ликвидационную процедуру учреждения.

