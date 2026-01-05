В Украине на тысячах вакансий готовы платить 70 тыс. грн: какую работу предлагают

За год средняя зарплата, а также количество вакансий в украинской армии выросла, зато отзывов стало меньше. Самыми востребованными должностями остаются операторы БПЛА, водители, боевые медики и стрелки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные крупным отечественным кадровым порталом. Отмечается, количество военных вакансий увеличилось во всех регионах странах.

Зарплаты в Силах обороны

Медианная зарплата в Силах обороны выросла с 70,3 тыс. в ноябре-2024 до 70,5 тыс. грн в ноябре 2025 года. Причем в большинстве регионов выплаты незначительно выросли (до 1%) или сохранились на прошлогоднем уровне.

Самый заметный рост зафиксировали на Ивано-Франковщине, где зарплаты выросли на 47% – до 110,5 тыс. грн (было 75 тыс. грн). Зато в ряде областей зарплаты упали на 1-7%(70-71,5 тыс. грн):

Львовская ;

; Закарпатская ;

; Волынская ;

; Черновицкая ;

; Днепропетровская ;

; Винницкая.

Вакансии и отзывы

Количество вакансий в украинском войске за год выросло на 238% больше – до 5861. Наибольший прирост произошел в таких областях:

Кировоградская – 99 вакансий (в 12 раз больше, чем в 2024);

– 99 вакансий (в 12 раз больше, чем в 2024); Запорожская – 259 вакансий (в 12 раз больше).

– 259 вакансий (в 12 раз больше). Черновицкая – 87 вакансий против 13 (в 7 раз больше);

– 87 вакансий против 13 (в 7 раз больше); Николаевская – 241 против 37 (в 7 раз больше).

– 241 против 37 (в 7 раз больше). Винницкая – 109 против 18 (в 6 раз больше).

Зато количество откликов на такие вакансии упало на 6,2%. Самыми популярными вакансиями оказались:

служба в тылу (подразделения обеспечения и охраны Сил ТрО ВСУ);

(подразделения обеспечения и охраны Сил ТрО ВСУ); оператор БПЛА ;

; стрелок-зенитчик ПВО.

Выплаты военным в 2026 году

С 1 января 2026 года денежное обеспечение военных в Украине не изменится. В целом размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ. 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен; 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Как уже сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский анонсировал повышение зарплаты военнослужащих. Это предусмотрено контрактами, которые сейчас разрабатывает Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ.

