С приватизацией "Укрбуда" возникли проблемы: победитель аукциона дисквалифицирован

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) не утвердил результаты электронного аукциона по продаже 100% государственной "Строительной компании "Укрбуд", замешанной в крупном скандале с недостроями. Победитель – компания "Петро ойл энд кемикалс" с грузинским бенефициаром Давидом Бужуашвили – дисквалифицирован.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе "Prozorro.Продажи". В прилагаемых документах отмечается, что дисквалификация произошла после получения служебной записки от Департамента экономической безопасности и установления в отношении победителя ограничений, определенных п. 11 ч. 2 ст. 8 Закона о приватизации. Закон предусматривает, что покупателями не могут быть подсанкционные физические и юридические лица и связанные с ними лица.

Также информацию о дисквалификации победителя в комментарии СМИ подтвердил и сам ФДМУ. "По результатам проверки победителя аукциона были выявлены обстоятельства, которые делают невозможным утверждение протокола аукциона и подписание договора купли-продажи с этим участником", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Что теперь будет с "Укрбудом"

Согласно правилам аукциона, право приобрести объект переходит к участнику, который предложил следующую по величине цену. Сейчас идет проверка этого участника компетентными органами, отметили во ФГИУ.

Согласно результатам аукциона, второе место по цене заняло ООО "Техно-онлайн". Оно предложило на гривню меньше, чем "Петро ойл энд кемикалс":

Компания "Техно-онлайн" зарегистрирована в 2007 году. Основное направление деятельности – оптовая торговля железными изделиями, сантехникой и отопительным оборудованием. Конечный бенефициар – Марина Айаб. Выручка по итогам 2024 года – 37 тыс. грн, активы – 22 тыс. грн.

Согласно условиям тендера, к победителю также выдвинут ряд условий. В частности, новый владелец "Укрбуда" обязан:

сохранить профиль деятельности предприятий;

в течение 6 месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом;

погасить просроченную кредиторскую задолженность;

гарантировать соблюдение трудовых прав работников и не допустить их увольнения в течение первых 6 месяцев;

перечислить дивиденды в госбюджет за 2024-2025 годы.

Первые результаты аукциона: что известно

В ходе торгов, которые состоялись 18 июня, на актив претендовали пять участников. Финальная цена в 805 млн грн оказалась втрое выше стартовой (262,64 млн грн).

Бенефициаром дисквалифицированной компании-победителя – ООО "Петро Ойл Енд Кемикалс" – является гражданин Грузии Давид Бежуашвили, что указано, в частности, в тендерной документации. "Петро Ойл Энд Кемикалс" зарегистрирована 01.08.2019 г., ее основной КВЭД – "Производство продуктов нефтепереработки".

Также, согласно данным YouControl, "Петро Ойл Енд Кемикалс" входит в "Индустриальную группу Грузии" (GIG). Эта группа фокусируется в основном именно на энергетическом секторе – производство и торговля электроэнергией, сеть метановых заправок, торговля природным газом. Однако также GIG занимается коммерческой недвижимостью, строительными материалами, напитками и металлопроизводством.

Группа работает в Украине уже долгие годы и является со-концессионером первой в истории Украины концессии морского порта (Херсон), а также одним из акционеров American University Kyiv, созданного в партнёрстве с Arizona State University. Также имеет проекты в сфере солнечной генерации, фармацевтики, недвижимости, производства строительных материалов.

Как отметили во ФГИУ, в состав "Петро Ойл Енд Кемикалс" входит 10 дочерних предприятий общей балансовой стоимостью активов более 255 млн гривен. Среди них – проектные институты и учебно-курсовые комбинаты, объекты недвижимости в разных городах Украины, из которых часть сдана в аренду.

"Укрбуд" имеет значительный потенциал с точки зрения стратегического расположения активов, инфраструктурной базы и роли в будущем восстановлении Украины. Мы внимательно изучили рынок и пришли к выводу, что при грамотном управлении этот актив может стать одним из флагманов устойчивого развития строительной отрасли страны.... Важным компонентом для нас является развитие проектного направления компании, создание современных стандартов управления объектами недвижимости, а также подготовка и поддержка кадров", – рассказывали в компании о выборе актива для покупки.

Скандалы с "Укрбуд": что предшествовало приватизации

"Укрбуд" как часть "Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", которая долгие годы играл важную роль в строительной отрасли Украины. В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Микитась, вероятно, использовавший "зонтик"госкомпании для развития собственного частного бизнеса.

Что касается самого "Укрбуда", то скандал вокруг корпорации стал одной из крупнейших афер на строительном рынке Украины, которая затронула тысячи инвесторов. Основная проблема заключалась в остановке строительства большинства жилых комплексов "Укрбуда".

Так, во второй половине 2019 года в Киеве и Киевской области были заморожены работы на 26 жилых комплексах "Укрбуда". В результате около 40 тыс. человек (семьи 13 тысяч инвесторов) рисковали остаться без жилья.

После громкого скандала к достройке ЖК решили привлечь других строительных гигантов. В декабре 2019 года некоторые комплексы поручили достроить "Интергал-Буду" и Edelburg Development, но большинство (18 ЖК) было решено передать "Киевгорстрою".

Фонд госимущества получил "Укрбуд" в свое управление в январе 2023 года – однако в качестве актива, не подлежащего приватизации. Впрочем, позже Кабинет министров внес "Укрбуд" в перечень объектов крупной приватизации. К концу 2023 года стоимость активов "Строительной компании "Укрбуд" составила 266,6 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году поступления от приватизации в украинский бюджет достигли рекордной отметки в 11,1 млрд грн. Самыми дорогими объектами стали:

отели "Козацкий" и "Украина";

АО "Объединенная горно-химическая компания".

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