В Украине можно купить дома по цене до тысячи долларов: как выглядят и где находятся

В Украине за 35 тыс. грн купить дом можно в небольшом населенном пункте. Речь идет о жилье, которое придет к жизни, однако требует как минимум косметического ремонта.

Об этом говорится в данных портала недвижимости. Большой дом в Ровенской области за 30 тыс. грн. Жилье находится в небольшом с. Теневое (население – 4,2 тыс. грн).

"Продам дом в селе Тинне Сарненского района Ровенской. 30 км до районного центра", – говорится в объявлении. Вместе с домом продается участок площадью 25 соток. Общая площадь дома составляет 100 квадратов. Есть газ, электричество.

В селе Медведевка Черкасской области и дом продают за 35 тыс. грн. Речь идет о небольшом здании площадью 40 квадратов.

Вместе с домом продается 30 соток земли. "Продам дом в селе Медведевка. Сараи, погреб, колодец, печное оформление", – говорится в объявлении.

В селе Дримайловка Черниговской области за 35 тыс. грн продается трехкомнатный дом площадью 85 квадратов. Расстояние до ближайшего города – 30 км.

"Продам дом в селе Дримайловка Черниговская область", - говорится в объявлении. Недалеко от дома находится озеро, магазин.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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