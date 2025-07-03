В Украине могут закрыть тысячи производств против бизнеса: генпрокурор обратился к предпринимателям

Офис генерального прокурора (ОГП) завершил количественный аудит уголовных производств, касающихся субъектов хозяйствования, и обнаружил, что их должно быть открыто значительно больше, чем есть на самом деле. Новый генпрокурор Руслан Кравченко обещает решить их судьбу и значительно уменьшить количество "зависших" производств.

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Он сообщил, что аудит ОГП обнаружил более 20 тыс. производств, хотя по данным дашборда их только 6249. Все выявленные производства подлежат проверке, результатом которой будет один из трех путей.

Первый: закрытие по ст. 284 УПК Украины. Это будет касаться производств, которые годами не расследовались и не содержат объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления.

Второй: назначение необходимых экспертиз для установления истины, в результате которых будет определена их дальнейшая судьба. Это касается производств, в которых не было собрано достаточных доказательств для принятия законного решения:

если экспертизы не подтвердят наличие проверяемых обстоятельств, производство будет закрыто;

если экспертиза подтвердит позицию следствия расследование будет закончено, а дело передадут в суд.

"В то же время законный бизнес будет избавлен от неправомерного давления и вмешательства в их хозяйственную деятельность. Многочисленные безосновательные обыски, вызовы на допросы для якобы установления обстоятельств, которые уже были установлены будут остановлены. Каждая экспертиза предоставленная стороной защиты будет тщательно исследована и проверена в рамках расследования", – заверил Кравченко и посоветовал бизнесу вести открытую коммуникацию с правоохранительными органами и предоставлять свои доказательства.

Третий: уголовные производства в которых уже есть выводы экспертиз или лицам сообщено о подозрении с обоснованными доказательствами будут переданы в суд.

Руслан Кравченко напомнил, что в уголовном производстве экспертизы играют важную роль, но не являются исключительным основанием. Ключевыми он назвал законность, качество и количество собранных доказательств в процессе досудебного следствия.

"Еще раз повторю: я исключительно за прозрачный и открытый механизм работы и коммуникации. И для меня нет никого равнее других", – заверил генпрокурор.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Украины одобрило проект изменений в Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Изменения в законодательстве предусматривают введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для определенных предприятий. Законопроект был разработан во исполнение требований Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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