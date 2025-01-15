В Украине массово закрываются "ФОПы"? Нардеп раскрыл настоящую статистику

По данным Государственной службы статистики количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. –"ФОПов") в 2024 году в Украине выросло почти на 120 тыс. Поэтому говорить о закрытии ФЛП в стране неуместно.

Видео дня

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что с 1 января 2024 по 1 января 2025 количество зарегистрированных "ФОПов" увеличилось на 118 943 (+7,5%) - до 1 707 677 человек.

"Еще раз – количество зарегистрированных "ФОПов" в 2024 году не уменьшилось, как разгонялись отдельные СМИ и эксперты в конце прошлого года, а возросли. Это с учетом закрытых и соответственно выбывших из реестра (в связи с детинизацией и закрытием "спящих") "ФОПов", – утверждает Гетманцев.

Больше всего в Украине зарегистрировано "ФОПов" по IT-отрасли, хотя за 2024 год количество "ФОП" по этому направлению уменьшилось на 2,4 тыс. человек, или 1,6%. В пятерку самых популярных КВЭДов, по которым зарегистрировано больше ФОП по состоянию на начало 2025 года, входят:

компьютерное программирование – 147,8 тыс. "ФОПов";

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями – 91,2 тыс.;

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах – 75,2 тыс.;

услуги парикмахерских и салонов красоты – 71,6 тыс.;

розничная торговля с лотков и рынках – 59,4 тыс.

В то же время в прошлом году продолжала увеличиваться доля ФЛП, где руководителем является женщина. В результате был почти достигнут паритет с "мужскими" ФЛП – по состоянию на 1 января 2025 года это 49,4% против 50,6% соответственно. В 2023 году пропорция была 47,5% на 52,5%, а еще годом ранее – 45,9% на 54,1%.

Киев ожидаемо лидирует по количеству открытых "ФОПов", в остальных регионах их заметно меньше. В общей сложности, более половины всех зарегистрированных "ФОПов" приходится на шесть регионов областей:

Киев – 14,3% открытых "ФОПов";

Днепропетровщина – 8,2%;

Харьковщина – 7,6%;

Львовщина – 7,4%;

Киевщина – 6,6%;

Одещина – 6,5%.

"За прошлый год количество зарегистрированных ФЛП увеличилось больше в относительном измерении в Киевской (+11,%), Волынской (+12,1%), Ровенской (+12,4%) области. Уменьшилось число зарегистрированных "ФОПов" в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. При этом количество зарегистрированных "ФОПов", например в Луганской области (а это 36,2 тыс. человек) все еще больше, чем в Черниговской, Сумской, Кировоградской областях", - резюмирует Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе платформа YouControl.Market опубликовала исследование, в котором говорилось о рекордном за пять лет число закрытых "ФОПов". За 2024 год их количество достигло 210 тысяч человек. Основными причинами стали экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!