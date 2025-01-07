Украинцы закрыли рекордное количество ФЛП за 2024 год: в каких регионах больше всего

В 2024 году в Украине было закрыто почти 210 тысяч ФЛП, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. Основными причинами стали экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы, а больше всего закрытий зафиксировано в Киеве, Полтавской и Винницкой областях.

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Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.Market. Основными секторами, где наблюдалось больше всего прекращений деятельности, стали розничная торговля и информационные технологии.

По мнению финансового аналитика Романа Корнилюка, причины рекордного закрытия ФЛПов в 2024 году являются комплексными. Он выделил несколько ключевых факторов:

реализация отложенного спроса: в первый год полномасштабной войны многие предприниматели временно приостановили деятельность, но в 2024 году большинство из них решило официально закрыть бизнес;

миграционные и мобилизационные процессы: значительная часть украинцев уехала за границу или была мобилизована, что уменьшило количество активных предпринимателей;

значительная часть украинцев уехала за границу или была мобилизована, что уменьшило количество активных предпринимателей; экономическая политика: изменения в налоговом законодательстве и обязательная уплата ЕСВ с 2025 года сделали ведение бизнеса невыгодным для ФЛП с нерегулярными доходами;

изменения в налоговом законодательстве и обязательная уплата ЕСВ с 2025 года сделали ведение бизнеса невыгодным для ФЛП с нерегулярными доходами; сложная экономическая ситуация: из-за военных действий бизнес-среда остается неблагоприятной, что заставляет малый бизнес сворачивать деятельность;

из-за военных действий бизнес-среда остается неблагоприятной, что заставляет малый бизнес сворачивать деятельность; борьба с "фиктивными" ФЛПами: регуляторные меры по противодействию схемам минимизации налогообложения также способствовали росту количества закрытых предпринимателей.

Согласно данным, наибольшее количество ФЛП было закрыто в октябре 2024 года – более 23,7 тысячи, а в декабре – более 22 тысяч (данные по состоянию на 18 декабря). Рост количества прекращений деятельности наблюдался с начала года: например, в феврале было закрыто 14,5 тысячи ФЛП, что на 270% больше, чем в феврале 2023 года. Пиковые дни приходились на 30 сентября, когда закрылось 2,9 тысяч предпринимателей, и 29 ноября – более 2,3 тысяч.

Наибольшее количество закрытий ФЛП традиционно наблюдалось в Киеве – более 27 тысяч предпринимателей прекратили деятельность. В то же время столица остается лидером по количеству новых регистраций – около 40 тысяч. Регионы с наивысшим приростом закрытых ФЛПов по сравнению с 2023 годом:

Полтавская область – прирост 57,2% (8,1 тыс. закрытых ФЛП в 2024 году);

– прирост (8,1 тыс. закрытых ФЛП в 2024 году); Кировоградская область – прирост 55% (4,5 тыс.);

– прирост (4,5 тыс.); Винницкая область – прирост 45% (8,4 тыс.).

Гендерная структура ФЛПов

61% новых ФЛП зарегистрировали женщины, тогда как мужчины зарегистрировали только 39% .

зарегистрировали женщины, тогда как мужчины зарегистрировали только . В то же время 51% закрытых ФЛП приходится на мужчин, а 49% — на женщин.

Этот показатель свидетельствует о растущей активности женщин в предпринимательской деятельности, хотя они также испытывают значительные трудности из-за нестабильной экономической ситуации. Одной из наиболее пострадавших отраслей в 2024 году стало ИТ.

В этом секторе было закрыто почти 39 тысяч ФЛП, что на 29% больше, чем в 2023 году, и на 161% больше, чем в 2021 году. В то же время количество новых регистраций в отрасли значительно сократилось:

67,3 тысячи новых ФЛПов в 2021 году;

новых ФЛПов в 2021 году; 39,2 тысяч в 2023 году;

в 2023 году; 36,8 тысяч в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, налоговая запланировала 4,7 тысячи проверок в 2025 году, больше всего среди бизнесов в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Чтобы избежать проблем, предприятиям следует проверить прозрачность своей финансовой отчетности.

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