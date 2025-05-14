В Украине массово переписали цены на жилье: сколько теперь стоят 1-комнатные квартиры

Во многих крупных городах Украины застройщики переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем, преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Одессе. За последние 6 месяцев стоимость такого нового жилья здесь выросла на 10%, до средних 46 400 грн за "квадрат".

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В целом же, удорожание составило от 1% до 16%. Как рассказали аналитики крупного профильного портала, также рост цен зафиксирован в:

Житомире – на 10%;

Тернополе – на 7%;

Черновцах, Чернигове – на 6%;

Ивано-Франковске, Виннице – на 5%;

Черкассах, Луцке – на 4%;

Хмельницком, Ривне – на 3%;

Ужгороде, Николаеве – на 2%;

Киеве, Кропивницком – на 1%.

В то же время, в 3-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:

Харьков – цены снизились на 4%;

Львов – 2%;

Днепр – на 1%.

Цены на 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на первичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 25 500 до 55 400 грн за квадратный метр. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем, 25 500 грн/кв.м. Среди лидеров также:

Сумы – в среднем, 26 000 грн за "квадрат";

Хмельницкий – 28 600 за "квадрат";

Харьков – 27 900 за "квадрат";

Николаев – 29 100 грн за "квадрат".

Дороже всего во Львове – в среднем, 55 400 грн/кв.м долларов. А кроме того, в:

Киеве – 53 500 грн за "квадрат";

Ужгороде – 47 700 грн за "квадрат";

Одессе – 46 400 грн за "квадрат";

Днепре – 44 800 грн за "квадрат".

В Украине рухнули цены на аренду

В то же время во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем преимущественно в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-9%. Больше всего в Полтаве – на 9%, в среднем до 10 000 грн.

Также, по данным аналитиков крупного профильного портала, дешевле стало снимать квартиры в Виннице – здесь цены снизили на 8%, до средних 11 000 грн. В Ивано-Франковске удешевление составило 7% (до средних 13 500 грн). А кроме того, в:

Хмельницком – 5% (10 000 грн);

Ривне – 4% (11 500 грн);

Львове – 2% (17 500 грн).

Впрочем, в некоторых городах стоимость аренды выросла. Речь идет об:

Одессе – здесь стоимость аренды увеличилась на 11% (10 000 грн);

Днепре – на 10% (11 000 грн);

Киеве – на 3% (17 500 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. В апреле 2025 года средняя стоимость гектара составила 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем было в марте. Более того, апрельские цены стали самыми высокими в 2025 году.

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