В Украине массово переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять 1-комнатную

В ряде крупных городов Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир, причем исключительно в сторону удорожания. За последние 6 месяцев съем такого жилья вырос на 1-38%. Больше всего в Одессе – сразу на 38%, в среднем до 11 000 грн.

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Также значительно подорожала аренда квартир в Киеве. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 14%.

В Днепре арендовать "однушку" стало дороже на 10%. Также цены повысили в:

Ривне, Ивано-Франковске – на 4%;

Львове – на 1%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 19 000 грн. Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 4 000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 6 000 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 19 000 грн. А также:

Киеве – 18 300 грн;

Львове – 17 000 грн.

В Украине намерены переписать правила по недвижимости

Тем временем, в Украине намерены изменить подход к жилищной политике – в частности, решить проблему устаревшего жилищного фонда. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". При этом профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

"Действующая редакция Жилищного кодекса Украины, которая была разработана в 1983 году и введена в действие с начала 1984 года ... не соответствует социально-экономическому и политическому устройству государства, включая переход Украины к рыночной экономике. Несмотря на принятие в 1996 году Конституции Украины ... Жилищный кодекс, отражающий принципы и положения, заложенные в советское время, продолжает действовать", – объяснили необходимость в новом законе в Кабине.

В свою очередь, нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа") отметила: предлагаемый к принятию документ, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, в нем прописаны:

Льготная ипотека.

Компенсация стоимости жилья.

Аренда с выкупом.

Лизинг.

"Закладывается новый фундамент для миллионов украинцев. Это реформа о доме", – резюмировала Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в то же время финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий.

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