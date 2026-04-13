В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: сколько теперь стоит

Во большинстве крупных городов Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Харькове, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 50%, до средних 6 000 грн.

Также значительно подорожала аренда в Ивано-Франковске. По данным аналитиков крупного профильного портала, в середине марта цены здесь повысили на 29% – до средних 17 600 грн.

В целом же, на 20% и более цены выросли в 9 городах. Помимо Харькова и Ивано-Франковска это:

Винница, где подорожание составило 27%;

Тернополь – 26%;

Одесса – 25%;

Кропивницкий – 23%;

Ужгород – 21%;

Хмельницкий, Черкассы – 20%.

В Николаеве цены выросли на 8%. А кроме того:

Во Львове и Днепре – на 5%.

В Ривне – на 4%.

Снизили же цены только в 2-х городах. Ими стали:

Сумы – сразу на 30%.

Киев – 6%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 6 000 до 22 000 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 22 000 грн. А также в:

Львове, Ивано-Франковске – 17 600 грн.

Киеве – 17 000 грн.

Луцке – 15 000 грн;

Виннице – 14 000 грн.

Черновцах, Тернополе – 13 200 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 6 000 грн.

Какой документ стоит иметь всем, кто арендует квартиры

Вместе с тем в Украине ожидается появление обязательной регистрации договоров аренды жилья. Тем не менее, заключать такие договора украинцы могут уже сейчас. Более того, юристы настоятельно советуют оформлять такой договор при съеме квартир либо домов, ведь он не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

