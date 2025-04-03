В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: как рухнула стоимость
Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 3-12%. А цены по регионам колеблются от 4 000 до 18 200 грн.
Больше всего – на 12% – съем жилья подешевел сразу в ряде городов. В частности, в:
- Ривном;
- Днепре;
- Одессе.
В Полтаве цены снизились на 9%. В Виннице – на 8%.
Сразу в двух городах аренда 1-комнатных квартир подешевела на 7%. Это:
- Ивано-Франковск;
- Львов.
Также в двух городах цены снизили на 3%. Речь о Киеве и Ужгороде.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине
В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, собственно, 4 000 грн. Среди лидеров также:
- Запорожье – в среднем 5 000 грн;
- Николаев – 6 000 грн;
- Кропивницкий – 6 500 грн.
Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того, в:
- Киеве – в среднем, 17 000 грн;
- Львове – 16 700 грн;
- Луцке – 15 000 грн.
Покупать 1-комнатные квартиры стало дороже
В то же время, выставленные на продажу 1-комнатные квартиры подорожали. По данным аналитиков, в целом стоимость жилья на вторичном рынке повысили в диапазоне от 3 до 12%. Больше всего – в Ужгороде, сразу на 16%. А кроме того, в:
- Житомире – на 13%;
- Черкассах – на 12%;
- Одессе – на 10%.
В целом, 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем по 65 000 долларов. А кроме того, в:
- Ужгороде – 64 000 долларов;
- Киеве – 63 000 долларов.
Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 600 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 000 долларов;
- Харьков – 21 000 долларов;
- Сумы – 22 700 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.
В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.
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