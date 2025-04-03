В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: как рухнула стоимость

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 3-12%. А цены по регионам колеблются от 4 000 до 18 200 грн.

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Больше всего – на 12% – съем жилья подешевел сразу в ряде городов. В частности, в:

Ривном;

Днепре;

Одессе.

В Полтаве цены снизились на 9%. В Виннице – на 8%.

Сразу в двух городах аренда 1-комнатных квартир подешевела на 7%. Это:

Ивано-Франковск;

Львов.

Также в двух городах цены снизили на 3%. Речь о Киеве и Ужгороде.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 18 200 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем, собственно, 4 000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – в среднем 5 000 грн;

Николаев – 6 000 грн;

Кропивницкий – 6 500 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 200 грн. А кроме того, в:

Киеве – в среднем, 17 000 грн;

Львове – 16 700 грн;

Луцке – 15 000 грн.

Покупать 1-комнатные квартиры стало дороже

В то же время, выставленные на продажу 1-комнатные квартиры подорожали. По данным аналитиков, в целом стоимость жилья на вторичном рынке повысили в диапазоне от 3 до 12%. Больше всего – в Ужгороде, сразу на 16%. А кроме того, в:

Житомире – на 13%;

Черкассах – на 12%;

Одессе – на 10%.

В целом, 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем по 65 000 долларов. А кроме того, в:

Ужгороде – 64 000 долларов;

Киеве – 63 000 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 600 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 21 000 долларов;

Сумы – 22 700 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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