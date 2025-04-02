В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Ужгороде – сразу на 16%, до средних 64 000 долларов.

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В целом, по данным крупного профильного портала, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем, по 65 000 долларов. А кроме того, в:

Ужгороде – 64 000 долларов;

Киеве – 63 000 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем, 17 600 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 21 000 долларов;

Сумы – 22 700 долларов.

Как в Украине подорожали квартиры

В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 3 до 12%. Помимо Ужгорода, подорожание зафиксировано в:

Житомире – на 13%;

Черкассах – на 12%;

Одессе – на 10%.

Во Сумах такие квартиры подорожали на 8%. В Ривном – на 7%.

В Черновцах зафиксирован рост на 6%. В Киеве, Чернигове и Харькове – на 5%.

Сразу в трех городах цены выросли на 3%. Это:

Днепр;

Ивано-Франковск;

Хмельницкий.

Подешевело же такое жилье, по данным аналитиков, лишь в 3-х городах. В частности:

Запорожье – на 3%;

Тернополе, Николаеве – на 2%.

В Украине подорожала аренда 1-комнатных квартир

В то же время, во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удешевления.

В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-31%. Больше всего в Полтаве – на 31%, до средних 9 000 грн.

Также значительно дешевле стало снимать квартиры в Ужгороде – здесь цены снизили на 10%. А кроме того:

во Львове – на 9%;

в Ривне, Виннице – на 4%;

в Киеве – на 3%;

в Хмельницком – на 2%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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