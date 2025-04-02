В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены
Во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Ужгороде – сразу на 16%, до средних 64 000 долларов.
В целом, по данным крупного профильного портала, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем, по 65 000 долларов. А кроме того, в:
- Ужгороде – 64 000 долларов;
- Киеве – 63 000 долларов.
Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем, 17 600 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 000 долларов;
- Харьков – 21 000 долларов;
- Сумы – 22 700 долларов.
Как в Украине подорожали квартиры
В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 3 до 12%. Помимо Ужгорода, подорожание зафиксировано в:
- Житомире – на 13%;
- Черкассах – на 12%;
- Одессе – на 10%.
Во Сумах такие квартиры подорожали на 8%. В Ривном – на 7%.
В Черновцах зафиксирован рост на 6%. В Киеве, Чернигове и Харькове – на 5%.
Сразу в трех городах цены выросли на 3%. Это:
- Днепр;
- Ивано-Франковск;
- Хмельницкий.
Подешевело же такое жилье, по данным аналитиков, лишь в 3-х городах. В частности:
- Запорожье – на 3%;
- Тернополе, Николаеве – на 2%.
В Украине подорожала аренда 1-комнатных квартир
В то же время, во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удешевления.
В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-31%. Больше всего в Полтаве – на 31%, до средних 9 000 грн.
Также значительно дешевле стало снимать квартиры в Ужгороде – здесь цены снизили на 10%. А кроме того:
- во Львове – на 9%;
- в Ривне, Виннице – на 4%;
- в Киеве – на 3%;
- в Хмельницком – на 2%.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.
В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!