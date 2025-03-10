В Украине намерены переписать правила по квартирам и домам: законопроект уже в Раде

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решит ряд проблем – в частности устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в 1-м чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

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Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377. Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневровый жилищный фонд;

законодательное регулирование вопроса арендного жилья находится на примитивном уровне;

государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ – слабая;

устаревший жилищный фонд.

"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", – признала нардеп.

Разработанный же законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Вместе с тем, профильный комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже дал оценку законопроекту – он рекомендует принять его за основу, т.е., в 1-м чтении. Впрочем, отмечается, "ввиду необходимости комплексной технико-юридической и редакционной доработки проекта Закона и согласования отдельных его положений с другими положениями законодательства", при подготовке законопроекта ко второму чтению следует учесть "предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды во многих крупных городах. Причем преимущественно в сторону удешевления. В целом, за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-31%. Больше всего в Полтаве – на 31%, до средних 9 000 грн.

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