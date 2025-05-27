В Украине массово переписали стоимость однокомнатных квартир: какие теперь цены

В Украине с начала 2025 года больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Харькове (+11%), Одессе (+8%) и Киеве (+5%). В то же время в некоторых городах, таких как Львов, Винница и Кропивницкий, зафиксировано незначительное снижение цен до 2%.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Недвижимость. Согласно анализу, в первом квартале 2025 года в нескольких крупных городах цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли быстрее всего за последний год.

В то же время в большинстве областных центров динамика была сдержанной, а в отдельных регионах даже зафиксировано снижение стоимости жилья. Традиционно активным остался рынок в крупных городах-миллионниках, где спрос формируют не только местные жители, но и внутренне перемещенные лица, инвесторы и арендаторы. Самый заметный рост цен с января по апрель 2025 года наблюдается в:

Харькове: +11%, средняя цена однокомнатной квартиры – 851 тыс. грн (20,4 тыс. $);

+11%, средняя цена однокомнатной квартиры – 851 тыс. грн (20,4 тыс. $); Одессе: +8%, до 1,6 млн грн (38,3 тыс. $);

+8%, до 1,6 млн грн (38,3 тыс. $); Киеве: +5%, до 3 млн грн (71,9 тыс. $).

Эти города демонстрируют устойчивую тенденцию восстановления интереса к покупке квартир, особенно в спальных районах и удобно расположенных домах. В регионах западной Украины темпы изменения цен были более сдержанными. Например:

Черновцы и Тернополь: по +6% до 1,6-1,7 млн грн (около 38-40 тыс. $);

по +6% до 1,6-1,7 млн грн (около 38-40 тыс. $); Ивано-Франковск: +2%, до 1,7 млн грн (40,7 тыс. $);

+2%, до 1,7 млн грн (40,7 тыс. $); Ровно: +0,3%, до 1,5 млн грн (35,9 тыс. $);

+0,3%, до 1,5 млн грн (35,9 тыс. $); Хмельницкий: +3%, до 1,2 млн грн (28,7 тыс. $).

Такой незначительный рост связан с насыщением спроса и стабилизацией ситуации на местном рынке. В некоторых регионах страны цены изменились не существенно, сохраняя относительную стабильность:

Запорожье: +3%, до 680 тыс. грн (16,3 тыс. $);

Полтава: +2%, до 1,2 млн грн (28,7 тыс. $);

+2%, до 1,2 млн грн (28,7 тыс. $); Днепр: +1%, до 1,6 млн грн (38,3 тыс. $).

Несмотря на общую тенденцию к росту, в нескольких городах зафиксировано снижение медианной стоимости однокомнатных квартир. Сейчас оно фиксируется в таких городах:

Львов: -2%, до 2,3 млн грн (55,1 тыс. $);

-2%, до 2,3 млн грн (55,1 тыс. $); Винница: -2%, до 2 млн грн (47,9 тыс. $);

-2%, до 2 млн грн (47,9 тыс. $); Кропивницкий: -2%, до 994 тыс. грн (23,8 тыс. $);

-2%, до 994 тыс. грн (23,8 тыс. $); Николаев: -1%, до 780 тыс. грн (18,7 тыс. $).

Во Львове, несмотря на самую высокую стоимость "единичек" среди западных городов, цены скорректировались вниз. Аналитики отмечают, что это может быть связано с высокой базовой стоимостью и снижением покупательской активности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо подешевела земля сельхозназначения. В мае 2025 года средняя стоимость гектара составила 59 051 грн, что почти на 13 000 грн ниже, чем было в апреле.

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