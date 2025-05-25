В Украине резко переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине ощутимо подешевела земля сельхозназначения. В мае 2025 года средняя стоимость гектара составила 59 051 грн, что почти на 13 000 грн ниже чем было в апреле.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом:

Самыми низкими цены на землю в 2025 году были в марте – в среднем 54 610 грн/гекатар.

Самыми высокими – в апреле, среднем 71 907 грн/гекатар.

Где в Украине земля стоит больше всего

В целом же цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 31 574 до 184 650 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 6 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 184 650 грн за гектар. А также на Львовщине – 136 269 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 31 574 грн. А кроме того, в:

Херсонской – 33 759 грн;

Николаевской областях – 34 015 грн.

Сколько в Украине продали земли

В целом же, по данным аналитиков, площадь проданной земли существенно снизилась. В мае-2025 было продано 11 923 га, что почти на 14 000 га меньше, чем месяцем ранее.

Меньше всего же земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 555 га.

Стоит ли инвестировать в землю

В то же время, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко считает, что земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом для инвекстиций.. По его словам, в настоящее время "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля над этой землей".

"Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%. Впрочем, для этого нужно выполнение ряда условий.

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