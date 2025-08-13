Для кого в Украине будет работа после войны: за кем активно будут охотиться на рынке труда

В будущем украинские работодатели будут искать специалистов в технологической сфере – от инженеров по машинному обучению до аналитиков виртуальной реальности, а также профессионалов социальной отрасли – врачей, преподавателей, реабилитологов и тренеров. Такие должности будут востребованы из-за потребности в восстановлении страны и растущей роли человеческого фактора в условиях социальных и экономических изменений.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк. По ее словам, после завершения войны в Украине экономика будет нуждаться в восстановлении во всех секторах, что неизбежно создаст высокий спрос на рабочую силу.

По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенным в отчете Future of Jobs Report 2025, ведущими направлениями останутся технологические специальности, в частности те, которые связаны с анализом данных, автоматизацией и разработкой инновационных решений. Среди самых перспективных вакансий будущего:

специалист по финансовому инжинирингу;

эксперт по машинному обучению (Machine Learning);

разработчик DataOps;

аналитик виртуальной и дополненной реальности;

другие ИТ-специалисты, способные работать с большими данными и искусственным интеллектом.

Растущий спрос на цифровые профессии обусловлен тем, что почти все отрасли экономики переходят на автоматизированные процессы и требуют специалистов, которые могут быстро внедрять и поддерживать технологические решения. Несмотря на технический прогресс, человеческий фактор останется критически важным. Юлия Жовтяк подчеркивает, что особую ценность приобретут профессии, ориентированные на взаимодействие с людьми и поддержку их благосостояния. Среди таких специальностей:

преподаватели и тренеры;

врачи, медсестры и реабилитологи;

социальные работники;

коучи и специалисты по профессиональному развитию.

Спрос на эти профессии обусловлен не только потребностями восстановления Украины после войны, но и глобальными тенденциями – старением населения, ростом психологических и социальных вызовов, необходимостью переквалификации рабочей силы. Украинский рынок не откажется и от рабочих специальностей. После войны строительная отрасль, агросектор и промышленность будут переживать подъем. Спрос сохранится на:

строителей;

работников пищевой промышленности;

водителей;

специалистов по обслуживанию станков с программным управлением;

электрогазосварщиков;

токарей.

