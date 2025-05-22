"Укрзалізниця" изменила расписание поезда на популярном направлении: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" назначила новые даты для курсирования временного поезда 801/802 на популярном среди туристов направлении Черновцы – Львов – Черновцы. Теперь последняя поездка запланирована на 30 июня, тогда как ранее – на 31 мая. Билеты же на этот день на рейс из Черновцов в вагон 1-го класса стоят 247,46 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что новыми датами курсирования поезда стали:
- 6-9 июня;
- 14-16 июня;
- 22 июня;
- 23 июня;
- 27-30 июня.
"Укрзалізниця" продолжает курсирование регионального поезда Черновцы – Львов – Черновцы в июне. Буковина и Галичина ближе, чем вы думаете. Проверяйте: всего 5 часов – и вы уже в другом регионе страны", – говорится в сообщении.
Расписание поезда
- Отправление из Черновцов – 06:32. Прибытие во Львов – 11:19.
- Отправление из Львова – 17:20. Прибытие в Черновцы – 22:07.
Где купить билеты
Билеты на поезд продают максимум на 10 суток вперед. Купить их можно в:
- мобильном приложении "Укрзалізниці";
- на сайте перевозчика;
- в кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты
На последний рейс поезда в мае билеты продают в вагоны 1-го и 2-го класса. Их стоимость:
- 1-й класс – 247,46 грн;
- 2-й класс – 181,19 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.
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