В Украине кардинально изменились цены на овощи: зимнего дефицита не будет

В этом году украинцы будут иметь достаточное количество овощей по ценам ниже, чем в прошлом году, благодаря увеличению посевных площадей и государственной поддержке производителей. Усилия аграриев обеспечат стабильную поставку овощей на внутренний рынок, даже в условиях зимы.

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Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Кравченко. По его словам, Украина входит в осенне-зимний период 2024 года с достаточным запасом овощей, которые будут доступны по ценам ниже, чем в прошлом году.

Это стало возможным благодаря увеличению посевных площадей под традиционные культуры "борщового набора" – лук, морковь, свеклу, картофель и капусту. Украинские аграрии активно работали над расширением площадей под эти культуры, особенно в регионах центральной и западной части страны. В частности, значительные объемы посевов были осуществлены в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, которые обеспечили не только внутренние потребности, но создали потенциал для экспорта.

Увеличение посевных площадей и новые локации

Из-за оккупации и активных боевых действий часть традиционных регионов выращивания овощей стала недоступной для аграриев, что заставило их искать новые локации для посевов. Так, Винницкая, Черкасская, Полтавская и Днепропетровская области, где раньше не было таких масштабов выращивания овощей, стали ключевыми регионами для обеспечения продовольственной безопасности страны. В этих областях уже второй год подряд наблюдается тенденция увеличения посевных площадей под культуры "борщового набора".

Благодаря таким усилиям несмотря на сложные условия, украинские фермеры смогли обеспечить внутренний рынок необходимым количеством овощей. Мониторинг, который проводится ежемесячно, показывает, что цены на основные овощи ниже по сравнению с прошлым годом и предыдущим месяцем. Это свидетельствует о том, что потребители получат доступ к качественной продукции по более привлекательным ценам.

Поддержка со стороны государства

Одной из важных составляющих развития овощеводства в Украине государственная поддержка. Как отметил заместитель директора Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Кравченко, правительство предлагает несколько программ поддержки для производителей овощей. В частности, речь идет о компенсации затрат на оросительные системы, что является важным элементом в связи с изменениями климата и недостаточным влагой.

Также действует программа "Есть работа", направленная на развитие садоводства и овощеводства в Украине. Эта инициатива предусматривает создание рабочих мест и поддержку предприятий, занимающихся выращиванием овощей в теплицах и закрытых грунтах. Это позволяет не только продлить период снабжения овощей на рынке, но и создать дополнительные рабочие места для населения.

Ожидание зимой

Учитывая текущие показатели, Кравченко утверждает, что у украинцев будет достаточное количество овощей в течение зимнего периода. Усилия аграриев и государственная поддержка способствуют стабильному обеспечению продовольственной безопасности страны. Действующие программы будут продолжать реализовываться и в последующие годы, что обеспечит стабильное развитие овощеводства и будет способствовать укреплению экономики в этой сфере.

Подводя итог, можно сказать, что украинский овощной год 2024 будет достаточно успешным. Украинцы получат доступ к качественным овощам по более низким ценам, а производители получат необходимую поддержку для дальнейшего развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается удорожание гречки. В 2024 году фермеры существенно сократили площади посевов, вдобавок к чему на урожайности этой культуры сказались и климатические изменения.

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