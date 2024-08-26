В Украине может резко вырасти цена на популярный продукт: производители пугают дефицитом

В Украине ожидается подорожание гречки. В 2024 году фермеры существенно сократили площади посевов, вдобавок к чему на урожайности этой культуры сказались и климатические изменения.

Видео дня

Об этом, как сообщает Agronews, директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров. Он объяснил это падением цен на гречку, которое наблюдалось в начале года.

То есть в начале 2023 г. высокие цены на этот продукт вдохновили фермеров засеять гречкой 124 тыс. га, ведь уже в этом году под посев было отведено лишь 100 тыс. га. Только в Винницкой аграрии сократили посевы 2,5 раза сравнительно - теперь урожай будут собирать только на 5,5 тыс. га гречишного поля.

Кроме того, нужно учесть и длительную июльскую засуху. Это чревато существенным недобором урожая и снижением валового сбора гречихи.

Поэтому цены на гречку уже не будут такими, как нынешним летом. Они существенно подрастут. А если тенденция к сокращению посевов сохранится и в следующем году, то цены снова могут вернуться к трехзначным числам, как это было в конце 2022 – начале 2023 года.

Цены на гречку в супермаркетах

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 26 августа в супермаркетах гречка в среднем стоит 28,49 гривен за килограмм. В отдельных сетях ее продают по:

Metro – 26,90 грн/кг;

Auchan – 24,90 грн;

Novus – 27,89 грн;

Megamarket – 34,30 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о сокращении посевов гречки в Украине, из-за которого цены на эту стратегическую крупу вырастут осенью на 15%, или на 4 гривны за килограмм. Причиной этого является нерентабельность выращивания гречихи, поэтому фермеры переходят на другие культуры, такие как кукуруза.

Площадь посевов гречихи в среднем не изменялась десятилетиями и составляла 1,6 тысяч гектаров. Однако, в 2023 году, на фоне ажиотажа, связанного с ценой этой культуры в 2022 году, площадь посевов выросла до 2,7 тысячи гектаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!